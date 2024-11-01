В Одессе началась реализация проекта по децентрализации энергосистемы: на одной из котельных города установлена первая когенерационная установка.
Этот значимый шаг стал возможен благодаря совместным усилиям Одесского городского совета, Программы развития ООН (ПРООН) и при поддержке посольств Японии, Норвегии и Швеции. Цель проекта – создать более устойчивую и независимую энергетическую систему Одессы, которая сможет эффективно противостоять возможным энергетическим кризисам, передает edinaya-odessa.org.
Как отметил мэр Одессы Геннадий Труханов, первая когенерационная установка уже установлена, и в ближайшее время ожидается поставка и монтаж еще нескольких. Это стало возможным благодаря подписанию меморандума о сотрудничестве с японским городом Йокогама в марте 2023 года.
Введение когенерационных установок позволит Одессе снизить зависимость от централизованного энергоснабжения и повысить энергетическую безопасность города. Особенно актуальным это становится на фоне пережитых в прошлом году масштабных отключений электроэнергии.