В Молдове незаконное использование служебной униформы или знаков отличия, с символикой государственных органов и учреждений в области обороны, национальной безопасности, общественного порядка и системы пенитенциарной администрации, будет наказываться штрафом, передает moldpres.md.
Так, для физических лиц размер штрафа составит от 1 000 до 4 000 леев. Для лиц, занимающих ответственные должности, штраф составит от 4 500 до 7 500 леев, а для юридических лиц - от 5 500 до 8 000 леев, с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до пяти месяцев.
Проект поправок к ряду законов обсуждался сегодня членами парламентской комиссией по национальной безопасности, обороне и общественному порядку.
Так, проект, подготовленный Министерством внутренних дел, запрещает изготовление, коммерциализацию, введение в эксплуатацию для работников государственных учреждений и экономических агентов, или ношение в любой ситуации без права на то военной униформы, званий, знаков отличия или знаков отличия, похожих на военные.
Как отмечают авторы, предлагаемые поправки обусловлены: национальной и региональной безопасностью, риском терроризма и трансграничной преступности, риском подрыва общественного порядка и государственной власти.