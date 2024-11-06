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В Молдове незаконное использование служебной униформы будет наказываться штрафом

В Молдове незаконное использование служебной униформы будет наказываться штрафом
фото: moldpres.md

В Молдове незаконное использование служебной униформы или знаков отличия, с символикой государственных органов и учреждений в области обороны, национальной безопасности, общественного порядка и системы пенитенциарной администрации, будет наказываться штрафом, передает moldpres.md.

Так, для физических лиц размер штрафа составит от 1 000 до 4 000 леев. Для лиц, занимающих ответственные должности, штраф составит от 4 500 до 7 500 леев, а для юридических лиц - от 5 500 до 8 000 леев, с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до пяти месяцев.

Проект поправок к ряду законов обсуждался сегодня членами парламентской комиссией по национальной безопасности, обороне и общественному порядку.

Так, проект, подготовленный Министерством внутренних дел, запрещает изготовление, коммерциализацию, введение в эксплуатацию для работников государственных учреждений и экономических агентов, или ношение в любой ситуации без права на то военной униформы, званий, знаков отличия или знаков отличия, похожих на военные.

Как отмечают авторы, предлагаемые поправки обусловлены: национальной и региональной безопасностью, риском терроризма и трансграничной преступности, риском подрыва общественного порядка и государственной власти.

  • Сегодня, 10:30
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