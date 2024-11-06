Заместитель Председателя Правительства – министр финансов Алена Рускевич представила в ходе пленарного заседания Верховного Совета основные параметры главного финансового документа страны на следующий год. В рассмотрении Закона «О республиканском бюджете на 2025 год» приняли участие представители исполнительной ветви власти во главе с Премьером Александром Розенбергом, сообщает пресс-служба Правительсва республики.
Изучая возможности казны в новом периоде, нужно учитывать, что в среднесрочной перспективе сохранится ряд рисков, которые смогут оказать сдерживающее и ограничивающее влияние на развитие промышленных предприятий. Все эти риски отражены в Прогнозе социально-экономического развития на 2025 год, на основе которого формировался Бюджет-2025.
Разработчикам удалось сохранить социальную ориентированность главного финансового документа страны. В 2025 году доля социально защищенных статей расходов составляет почти 70%. Это отплата труда, выплаты пенсий, пособий, материальной помощи и прочее.
Доходы консолидированного бюджета прогнозируются на 1,6% выше, чем плановые показатели в текущем году. Незначительный прирост ожидается за счет налога на доходы, подоходного налога и налогообложения индивидуальной предпринимательской деятельности. В целом налоговые доходы будут выше на 2,5%, чем планировалось в 2024 году. При этом негативная тенденция сокращения поступлений средств от единого таможенного платежа в 2025 году сохранится. По предложению Правительства, сверхполученные налоговые поступления перекроют направления, которые недофинансируются из-за снижения собираемости ЕТП.
Если говорить о расходах консолидированного бюджета, то их планируют сократить почти на 4,3% в сравнении с 2024 годом. В основном будут уменьшены объемы финансирования по прочим расходам, не отнесенным к социально защищенным. В то же время предусмотрено увеличение расходов на выплату заработных плат работников УНО городов и районов на 25% с 1 января 2025 года.
Исполнительной ветви власти пришлось пересмотреть подходы к формированию смет расходов по ряду значимых направлений. В том числе объем обязательств бюджета по компенсации господдержки для предприятий ТЭК предложено снизить более чем на 20 млн рублей. При этом для населения стоимость услуг останется на прежнем уровне в качестве одной из наиболее эффективных мер поддержки в кризисный период. Не нашли своего отражения в бюджете-2025 и расходы, связанные с осуществлением функций Тирасполя в качестве столицы, это еще порядка 12 млн рублей.
Несмотря на ограниченность финансовых ресурсов государства в сложных экономических условиях, проектом сохраняется функционирование программ развития, хоть и в урезанном виде. По Фонду капитальных вложений бюджет предварительно сформирован в сумме 250 млн рублей, что на 34 млн рублей меньше действующего. Как уточнила Алена Рускевич, эти ресурсы в массе своей будут направлены на объекты сферы здравоохранения и образования.
«Перед Правительством стоял выбор о необходимости приведения планируемых расходов к реальным возможностям по их финансированию. В данной связи было предложено сократить расходы, не относимые к социальной сфере, по всем без исключения сметам на содержание органов госвласти и управления, также по силовому блоку, по мероприятиям, включая программные мероприятия, которые утверждаются, не являются у нас социально незащищенными направлениями, по своду местных бюджетов. В результате совокупное сокращение по сравнению с первоначальными параметрами, которые предусматривали, составило более 170 млн рублей. То есть все направления были сокращены в целях обеспечения сбалансированности бюджета реальными источниками финансирования», — рассказала о проделанной работе министр финансов в интервью журналистам.
Подробно в докладе Вице-премьер остановилась на расходах бюджета, которые по объективным причинам не только не сократили, но и увеличили. Речь о социально защищенных статьях, по которым финансируют выплату пенсий, пособий, приобретение продуктов питания, лечение больных за пределами республики. При этом Алена Рускевич уточнила, что выросло количество пациентов с острым коронарным синдромом, нуждающихся в хирургическом лечении, поэтому на 3,9 млн рублей необходимо усилить данное направление.
Здравоохранению и сфере социальной защиты уделено в Бюджете-2025 особое внимание. Профильные программы продолжат работу, чтобы обеспечить льготным категориям граждан доступ к лекарствам, медицинским услугам, в том числе высокотехнологичным методам лечения. Защитники Приднестровья смогут воспользоваться дешевыми кредитами. Для детей сирот закупят 61 жилое помещение.
Между тем, ряд предложений Правительства не нашел поддержки у парламентариев, поэтому документ принят в первом чтении с рядом поправок, которые ведут к разбалансировке Бюджета-2025.
«Учитывая прогнозируемое совокупное сокращение основных источников покрытия дефицита, в настоящее время реальный источник для увеличения принятых Верховным Советом поправок отсутствует. В связи с чем перед Правительством стоят новые вызовы по поиску дополнительных источников в целях обеспечения сохранения сбалансированности бюджета», — подчеркнула Вице-премьер Алена Рускевич.
Работая на опережение, Правительство продолжает поиск источников погашения дефицита. Принимаются меры, направленные на экономное и эффективное расходование утвержденных расходов на 2024 год. В настоящее время завершена корректировка параметров текущего периода. Министерства и ведомства представили предложения по сокращению утвержденных расходов бюджета.
«Эти предложения нашли свое отражение в рамках законодательной инициативы, которая в ближайшее время будет направлена на рассмотрение Верховного Совета. Сокращение по расходам республиканского бюджета оценивается в сумму более 40 млн рублей. В случае поддержки предложения Правительства коллегами из депутатского корпуса, возможно, эти мероприятия позволят нам нарастить остатки на счетах республиканского и местного бюджетов на начало года, что позволит, возможно, нивелировать и те решения, которые были приняты в рамках рассмотрения первого чтения проекта бюджета на 2025 год», — раскрыла планы исполнительной ветви власти Вице-премьер.
Работа над проектом бюджета-2025 продолжится в режиме второго чтения, которое предполагает более детальное рассмотрение статей доходов и расходов.