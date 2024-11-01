Приднестровская параспортсменка Ольга Савченко завоевало бронзу чемпионата Европы по шашкам-100 Спортсменка республиканского спортивного реабилитационно-восстановительного центра инвалидов Ольга Савченко успешно выступила на седьмом чемпионате Европы по шашкам-100.
Турнир проходил среди инвалидов всех категорий с 19 по 31 октября в городе Кемер (Турция), сообщает novostipmr.com ссылаясь на госслужбу по спорту ПМР.
В чемпионате принимали участие 55 спортсменов из 6 стран мира. Приднестровская спортсменка, преодолев 8 туров, показала отличные результаты и стала бронзовым призёром среди женщин в категории по зрению.
Динамовец – победитель турнира по тхэквондо
Чемпионат Молдавии по тхэквондо прошёл 2 и 3 ноября в Кишинёве. Крупный турнир собрал более 350 спортсменов. Динамовец Дмитрий Шуляк, выступивший в весовой категории до 74 кг, впечатлил и судей, и зрителей, пишет пресс-центр МВД ПМР.
Путь к золотой медали Дмитрий начал уверенной победой в первом бою, выиграв со счётом 2:0. Однако настоящим экзаменом для спортсмена стал финал. Шуляк встретился с очень сильным соперником. В первом раунде Дмитрий уступил. Однако не растерялся, собрался и, продемонстрировав отличную тактику и выдержку, выиграл два последующих раунда подряд, что позволило ему одержать победу.
На этом турнире Дмитрий Шуляк стал чемпионом Молдовы в своей весовой категории. Теперь его имя занимает первое место в списке сборной Молдовы на следующий год. В 2025-м Дмитрий планирует принять участие в нескольких значимых соревнованиях: чемпионате мира по тхэквондо, который пройдёт в октябре в Китае, летней Всемирной универсиаде в Германии и не только.
Милиционеры на волейбольной площадке
Финальный этап ведомственного чемпионата по волейболу среди мужских команд прошёл 6 ноября на базе спорткомплекса Тираспольского юридического института МВД. На кубок победителя претендовали представители УВД г. Тирасполь, Главного управления по ЧС, УВД г. Бендеры и СОБР «Днестр».
Игры прошли по круговой системе – каждый с каждым. Бендерские милиционеры открыли соревнования уверенной победой над соперниками из Тирасполя со счётом 2:0.
Напряжённым выдался поединок между командами спецназа и ГУпЧС – 2:1 в пользу СОБР «Днестр». Собровцы не оставили надежд на кубок и бендерским милиционерам, одолев их со счётом 2:0.
Команда УВД г. Тирасполь уступила спасателям – 0:2. Позже волейболисты ГУпЧС одолели сотрудников бендерского УВД со счётом 2:0.
В заключительном поединке команда спецназа победила со счётом 2:0 оппонентов из УВД г. Тирасполь.
По итогам соревнований безоговорочная победа у команды СОБР «Днестр». Вторыми стали спортсмены из ГУпЧС, за ними – правоохранители УВД г. Бендеры. Команда столичного УВД заняла почётное четвёртое место.
Министр внутренних дел Виталий Нягу вручил призёрам медали, а победителям – кубок, символизирующий славную победу, сообщает пресс-центр МВД ПМР.