Румыния официально взяла на себя газоснабжение Республики Молдова, которая в настоящее время зависит от импорта из Румынии для удовлетворения большей части своих энергетических потребностей.
По данным Energocom, две трети общего импорта газа Молдовы за первые девять месяцев года пришлось на крупных румынских производителей Petrom и Romgaz, пишет point.md ссылаясь на bani.md
В настоящее время импорт Молдовы из Румынии составляет примерно 3 миллиона кубометров в день, а это означает, что в течение года Румыния поставляет практически весь объем необходимого Молдове газа, оцениваемый в 1 миллиард кубометров. По данным Profit.ro, этот газ поступает как из внутренней добычи Румынии, так и из газовых запасов Молдовы, которые содержатся в хранилищах, предоставляемых Румынией.
Важным фактором в этом энергетическом партнерстве является введенный в эксплуатацию в 2020 году газопровод Яссы-Унгены, который соединяет Румынию с Республикой Молдова и имеет годовую мощность 1,5 миллиарда кубометров газа, достаточную для покрытия всего потребления Молдовы. Это становится еще более актуальным, учитывая решение Украины прекратить транзит российского газа через свою территорию начиная с 2025 года, что делает Румынию еще более важной для энергетической безопасности Республики Молдова.
В условиях, когда Румыния обеспечивает большую часть своего внутреннего потребления газа из внутренних источников, за исключением холодного сезона, и с заполненными под загрузку подземными хранилищами, она сможет продолжать поддерживать Молдову, в том числе и в более суровые зимы. Кроме того, с началом добычи газа в Черном море в 2027 году Румыния сможет поставлять еще больший объем газа, тем самым укрепив свою роль основного поставщика для Молдовы.