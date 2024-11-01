В Кицканах соседи увидели дым из летней кухни, вызвали пожарных. До их приезда протянули шланг и вместе с хозяином, который вернулся к этому моменту домой, пытались тушить огонь самостоятельно. Всё произошло днём 7 ноября, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Прибывшие на место бендерские огнеборцы ликвидировали пожар площадью 16 квадратных метров в течении часа. Огнём повреждены мебель, бытовая техника и потолок.
Со слов 27-летнего мужчины, накануне растопил печь, утром проверил, убедился, что угли прогорели, пошёл на работу. Вернувшись, решил сходить в магазин, а когда подходил к дому, то увидел дым из чердака.
Причина: неосторожное обращение с огнём при эксплуатации печи.