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В Кицканах огнеборцы ликвидировали пожар площадью 16 квадратных метров

В Кицканах огнеборцы ликвидировали пожар площадью 16 квадратных метров
фото: пресс-центр МВД ПМР

В Кицканах соседи увидели дым из летней кухни, вызвали пожарных. До их приезда протянули шланг и вместе с хозяином, который вернулся к этому моменту домой, пытались тушить огонь самостоятельно. Всё произошло днём 7 ноября, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Прибывшие на место бендерские огнеборцы ликвидировали пожар площадью 16 квадратных метров в течении часа. Огнём повреждены мебель, бытовая техника и потолок.

Со слов 27-летнего мужчины, накануне растопил печь, утром проверил, убедился, что угли прогорели, пошёл на работу. Вернувшись, решил сходить в магазин, а когда подходил к дому, то увидел дым из чердака.

Причина: неосторожное обращение с огнём при эксплуатации печи.
  • Сегодня, 09:49
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