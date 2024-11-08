Водители, которые неоднократно не уступают дорогу пешеходам, рискуют лишиться водительских прав. Это положение применяется, если правонарушение совершено повторно в течение одного года, передает moldpres.md.
Пресс-секретарь Национального инспектората полиции Анна Киселица сообщила агентству, что с начала этого года полицейские оштрафовали более 10 400 водителей, которые не уступили дорогу пешеходам.
"Непредоставление законного приоритета движения пешеходам наказывается штрафом в размере от 1 500 леев до 1 800 леев, а также пятью штрафными баллами. Если указанные действия совершаются повторно в течение одного года, то на водителя налагается штраф в размере от 2 250 леев до 2 500 леев с лишением права управления транспортным средством на срок от 30 до 45 дней", - сказала пресс-секретарь.