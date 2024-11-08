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В Молдове водители, неоднократно не уступающие дорогу пешеходам, рискуют лишиться водительских прав

В Молдове водители, неоднократно не уступающие дорогу пешеходам, рискуют лишиться водительских прав
источник фото: logoysk.by

Водители, которые неоднократно не уступают дорогу пешеходам, рискуют лишиться водительских прав. Это положение применяется, если правонарушение совершено повторно в течение одного года, передает moldpres.md.

Пресс-секретарь Национального инспектората полиции Анна Киселица сообщила агентству, что с начала этого года полицейские оштрафовали более 10 400 водителей, которые не уступили дорогу пешеходам.

"Непредоставление законного приоритета движения пешеходам наказывается штрафом в размере от 1 500 леев до 1 800 леев, а также пятью штрафными баллами. Если указанные действия совершаются повторно в течение одного года, то на водителя налагается штраф в размере от 2 250 леев до 2 500 леев с лишением права управления транспортным средством на срок от 30 до 45 дней", - сказала пресс-секретарь.
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