Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов сообщил, что хочет обсудить с "Газпромом" сценарий возможного прекращения транзита газа через Украину и варианты поставок по альтернативному маршруту.
С декабря 2022 года компания "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от государственного предприятия Energocom и "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах. Пятилетний – заключенный в 2019 году – договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует, пишет ria.ru.
"Я хочу обсудить с "Газпромом" заранее, и мы хотим понять позицию "Газпрома" по этому вопросу. "Молдовагаз" направила письмо по поводу, что мы делаем в сценарии, если не будет транзита через Украину. Ответа пока не получили. Я бы хотел этот ответ, конечно, получить. И не 31 декабря проснуться и понять, что такая ситуация и надо что-то делать, а иметь подготовленные маршруты до", - сказал Парликов в эфире молдавского телеканала Rlive.
Он отметил, что у "Газпрома" есть обязательства поставлять газ в республику по контракту с "Молдовагазом". Министр добавил, что надеется на заявление президента России Владимира Путина, что "Газпром" продолжит выполнять свои обязательства перед поставщиками.
"Мы еще на один шаг приблизились к неопределенности. В начале ноября были тендеры на резервирование мощностей по прокачке через трансбалканский газопровод из Турции до Молдовы - и необходимые объемы никто не зарезервировал. Это значит, что у "Газпрома" сейчас нет зарезервированной мощности по альтернативному маршруту", - пояснил Парликов свою обеспокоенность.
Сейчас российский газ попадает в Европу по двум маршрутам. Первый – газопровод "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". "Балканский поток" проходит по территориям Болгарии и Сербии. Из Болгарии, которая перестала покупать российский газ напрямую, он идет в Румынию, Грецию и Северную Македонию. Из Сербии – на ее внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину и в Венгрию.
Второй маршрут – украинский коридор. Газ по нему получают Словакия и Молдавия (Приднестровье). Из Словакии он дальше идет в Австрию, откуда частично направляется в Италию. По обоим маршрутам ежегодно прокачиваются примерно одинаковые объемы – около 14-15 миллиардов кубометров российского газа.
"Газпром" подает газ Европе через Украину на "Суджу" в объеме 42,4 млн куб. м
"Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки на газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в Курской области. Заявка на прокачку через "Сохрановку" была отклонена украинской стороной, сообщил журналистам представитель "Газпрома", передает ТАСС.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 9 ноября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он.
Накануне объем прокачки составил также 42,4 млн куб. м.
6 августа началась массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область, где находится ГИС "Суджа". Транзитная ветка через нее остается единственным маршрутом поставок газа РФ в Европу через Украину. Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда "Оператор ГТС Украины" сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию "Сохрановка" из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. Между тем, в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.