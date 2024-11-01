Если пшенная крупа не стоит у вас на кухонной полке, а желтую кашу вы в последний раз ели в школьной столовой или оздоровительном лагере, срочно пора исправить ситуацию. Дело в том, что пшено вполне можно считать одним из наиболее полезных суперфудов – благодаря уникальному составу витаминов и микроэлементов.
Чем отличается пшено от пшеничной крупы и при чем здесь кускус
Путать пшено и пшеницу не стоит. Несмотря на сходство в звучании названий, это абсолютно разные злаки. Пшеничная крупа – это перемолотые зерна пшеницы, а пшено получают из злака под названием просо. Его зернышки изначально мелкого размера, а в пшено их превращают методом шлифовки. Интересно, что кускус, популярный гарнир восточной кухни, исторически получали из проса, а в наши дни чаще всего делают из пшеничной муки. Получается, что он в какой-то степени родственник и пшену, и пшенице.
Подарок из Африки: как пшено покоряло цивилизации
Откуда именно пришла к нам пшенная крупа, точно не известно. Упоминается она и в Библии, и в древнерусских летописях, и в китайской мифологии. По одним данным, она появилась где-то в Эфиопии 10 000 лет назад, по другим – пришла из Китая, где использовалась как сырье для изготовления хлеба и лапши, еще до появления риса. Ученым удалось найти «инструкцию» по выращиванию и хранению проса, созданную почти 5000 лет назад. Высокая урожайность и неприхотливость, позволяющая просу выживать в неблагоприятных условиях, сделала эту культуру невероятно популярной и позволила быстро распространиться по всему миру.
Для наших предков пшенная каша, наряду с репой, была среди основных питательных блюд в каждой семье, независимо от уровня достатка. В нее добавляли ягоды, фрукты и орехи, чтобы сделать слаще, либо тыкву и другие овощи, если хотели получить сытный гарнир или полноценное блюдо. Питательная каша помогала быстро восстановить силы, насытиться и получить заряд витаминов. Пшенка была участницей многих обрядов и ритуалов – от свадеб и заключения важных сделок до похорон. Считается, что кашу из золотой крупы обязательно ели князья при заключении мирных договоров. Делалось это в присутствии дружины и народа, чтобы подтвердить намерения и дружбу.
А вот каша «Дружба», которая тоже включает пшено, появилась уже в советское время. Варилась она из нескольких видов круп, но чаще из пшена и риса, смешанных в пропорции 1:1. Ею кормили в пионерских лагерях, школьных и заводских столовых, лечебных учреждениях. Попробуйте сварить ее утром на молоке и вспомнить вкус детства.
Состав и калорийность пшенной каши
Внушительный состав витаминов, минералов и питательных веществ позволяет говорить о пшене как об универсальном суперфуде. Судите сами: вместе с ароматной жёлтой кашей вы получите клетчатку, протеины, заряд витаминов группы B, А, Е, РР, кальций, магний, йод, бром, цинк, железо, калий, марганец, жирные кислоты. А содержание фосфора в 100 граммах пшена в 1,5 раза больше, чем в 100 граммах мяса! К тому же пшено не содержит клейковину, а потому безопасно для тех, кто по каким-либо причинам исключает из меню глютен.
Пшено относится к продуктам с невысоким гликемическим индексом (от 50 до 75 в зависимости от густоты каши) и считается одним из наименее аллергенных злаков. Это идеальный диетический продукт: пшено содержит белка больше, чем рис и ячмень, а витаминов группы В в нем больше, чем в любых других злаках. По содержанию фолиевой кислоты желтая крупа с огромным отрывом обходит кукурузу и пшеницу. Так что любимый гарнир всех спортсменов – гречку вполне можно заменить на не менее полезную пшенку, добавив к ней куриную грудку.
Состав пшенной каши Польза и вред пшенной каши несопоставимы. Химический состав делает пшено оптимальным для полноценного питания, и остается лишь не злоупотреблять блюдами из этой вкусной крупы. Она содержит витамины группы B (B1, B2, B6, В9), необходимые для поддержания нормального обмена веществ, витамин PP (ниацин, никотиновая кислота), который помогает улучшать работу желудка и кишечника.
Железо, содержащееся в пшене, способствует формированию гемоглобина и профилактике анемии. Магний и калий играют важную роль в поддержании здоровья сердца. Еще пшено богато медью, цинком, фосфором, необходимым для костной ткани, и кремнием, который улучшает состояние кожи, волос и ногтей.
Польза пшенной каши
1. Для сердца и сосудов. Большое количество магния благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему, нормализует давление, снижает риск сердечных болезней и приступов. Калий – еще один важный элемент для работы сердца. Он обладает сосудорасширяющими свойствами и помогает снижать артериальное давление. Витамины и минералы в составе пшена укрепляют стенки сосудов.
2. Для мозга и нервов. Витамины группы B и магний, которыми богато пшено, помогают укрепить нервную систему, меньше реагировать на раздражающие факторы, легче переносить стресс. Фосфор помогает сохранять целостность нервных клеток. Так что ароматная пшенная каша вполне может считаться средством профилактики осенней депрессии.
3. Для пищеварения. Продукт богат клетчаткой и является источником медленных углеводов, а значит, крайне полезен для правильной работы органов пищеварения. Если регулярно есть пшенную кашу или другие продукты из пшена, можно не опасаться запоров, спазмов, язвы желудка и других болезней ЖКТ. Вслед за пищеварительной системой нормализуется работа печени, почек и других органов. Пшенную кашу полезно есть тем, кто проходит курс лечения антибиотиками: она поможет быстрее очистить организм от химических соединений.
4. Для желчного пузыря. Нерастворимая клетчатка, содержащаяся в пшенной крупе, не только сокращает время нахождения пищи в кишечнике, но и снижает выделение кислоты в желчном пузыре. Именно ее переизбыток становится причиной появления камней. В ходе длительного эксперимента ученые из США обнаружили интересную взаимосвязь: при регулярном употреблении продуктов, богатых клетчаткой, риск возникновения камней в желчном пузыре снижается на 17%.
5. Для костей. Фосфор – важнейший строительный элемент для всех клеток организма, особенно для костной ткани. Этот минерал способствует укреплению костей и снижению их хрупкости. Поэтому пшенная каша так полезна для детей и пожилых людей.
6. Для кожи, ногтей и волос. Кремний и фтор в составе пшена крайне полезны для укрепления ногтей, волос и зубов – главных показателей здоровья и молодости организма. Витамины и минералы благоприятно влияют на состояние кожи, повышают ее тонус, нормализуют цвет и могут предупредить появление морщин.
7. Для контроля уровня холестерина. Доказано, что пшено имеет липотропные свойства — препятствует отложению жиров, адсорбирует и выводит токсины. Большое количество клетчатки в составе помогает организму избавляться от «плохого» холестерина и повышать уровень «хорошего».
Подробнее о том, почему «хороший» холестерин становится «плохим» и как привести его в норму, мы писали ранее.
8. Против токсинов и раковых клеток. Доказана польза пшена и в деле предотвращения онкологических заболеваний. Антиоксиданты в его составе помогают нейтрализовать свободные радикалы, которые являются причиной не только старения, но и образования раковых клеток. Масштабное исследование, в котором приняли участие 36 000 женщин в Великобритании, подтвердило: диета с большим количеством пшена на 40% снижает вероятность возникновения рака молочной железы у женщин старше 45 лет.
Кому нельзя есть пшенную кашу Несмотря на то что пшено считается полезным суперфудом, не всем стоит есть его слишком часто. В первую очередь это касается тех, кто имеет проблемы с пищеварением и частые запоры. Переизбыток пшена в рационе может усугубить ситуацию. Также эта крупа противопоказана людям с заболеваниями щитовидной железы – из-за того, что пшено может затруднять йодный обмен в организме.
Применение пшенной каши в медицине
Блюда из пшена должны быть в меню у всех, кто страдает диабетом, атеросклерозом, болезнями печени и ЖКТ, сердечно-сосудистой и нервной систем. Однако помимо отличной профилактики многих болезней, пшено активно используется в народной медицине и как лечебное средство. Наши предки верили, что золотая крупа способна придать сил, укрепить тело, а отвар из пшена пили при самых разных болезнях.
При сахарном диабете польза пшенной каши неоценима. Этот злак снабжает организм большим количеством магния, который в том числе нужен для выработки инсулина. В ходе многолетнего исследования ученым удалось доказать, что регулярное употребление продуктов из пшена в пищу почти на 30% снижает риск возникновения диабета 2-й степени. В качестве вспомогательного средства пьют также настой проса. Его промывают проточной водой, заливают кипятком и настаивают 2 часа. Пить настой нужно между приемами пищи 3 раза в день по ½ стакана.
От цистита принимают настой пшена. Приготовить его просто: в стакан теплой кипяченой воды добавьте 1 столовую ложку пшенной крупы. Хорошо размешайте и оставьте на 20 минут в теплом месте, чтобы пшено распарилось, а жидкость стала белой. Затем процедите настой и выпейте за 4 приема в течение дня. Процедуру рекомендуется проводить 2 недели.
При ангине делают компресс из пшенной каши: 1/2 стакана теплой пшенки + 1 ч. ложка соды. Полученную кашицу выложите на горло, накройте пакетом и укутайте шарфом. Оставьте на несколько часов (но не спите с ним!). Считается, что острая фаза пройдет уже после 3 процедур.
Для лечений и профилактики изжоги полезно есть обычную пшенную кашу через день. Полезные свойства пшенки делают ее незаменимой помощницей при самых разных болезнях ЖКТ и поджелудочной железы. Эту кашу часто добавляют в меню в качестве поддерживающей терапии.
От диареи помогает пшенный порошок. Крупу измельчают в кофемолке до состояния муки, принимают по 1 чайной ложке, не запивая. Порошок действует в качестве адсорбента, быстро устраняя проблему.
Приступ подагры может снять компресс из пшена. Для его приготовления измельчите в кофемолке ½ стакана крупы, добавьте 1 столовую ложку свежих дрожжей и 1 чайную ложку соли. Перемешайте до получения однородной массы, сделайте компресс и оставьте на ночь.
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Можно ли есть пшенную кашу для похудения Сама по себе пшенная каша однозначно полезна, в том числе для тех, кто придерживается диеты и следит за своим весом, либо стремится снизить его. Пшено хорошо насыщает, помогает, вывести лишнюю жидкость. Крупу можно использовать для приготовления каши или в качестве гарнира, однако стоит помнить, что добавление большого количества сахара, жирного молока, сухофруктов или орехов существенно увеличит ее калорийность.
Что приготовить из пшена, кроме каши
Пшено – не менее универсальная крупа, чем, к примеру, рис. Из него не только варят кашу, но и используют для самых разных блюд – от закусок до десертов. Зерна можно добавить в тесто для хлеба и сдобных булочек, в супы, использовать в качестве самостоятельного гарнира или соединять с овощами, готовить запеканку, блины, оладьи и даже добавлять в голубцы.
Например, традиционные щи «По-уральски» обязательно включают золотую крупу. Их можно готовить на мясном или овощном бульоне, используя традиционные для этого супа овощи и специи, и за 20 минут до конца варки добавить пшенную крупу. Получается сытное, ароматное и очень оригинальное первое блюдо.
И все же чаще всего из пшена готовят именно каши. Чтобы получить рассыпчатую пшенку, крупу заливают водой в соотношении 1:2,5, доводят до кипения, затем убавляют огонь и оставляют доходить под крышкой примерно на 5 минут. Если же вы предпочитаете кашу кремообразной консистенции, добавьте побольше жидкости (воды или молока), варите чуть подольше и регулярно помешивайте после закипания.
Оладьи из пшенной каши: быстрый рецепт Приготовить оладьи можно из свежесваренной пшенки или пустить в ход ту, что сварили накануне, а домочадцы не успели съесть. Вкус итогового блюда от этого не изменится, зато экономная хозяйка будет довольна. К тому же это хороший вариант полезного завтрака для детей, которые наотрез отказываются есть кашу.
Вам понадобится:
молоко – 300 мл, пшенная крупа – 100 г, соль – 1 ч. л., куриное яйцо – 2 шт., мука пшеничная– 50 г, сахар – 1 ст. л., разрыхлитель – 1 ч. л.
Промойте проточной водой крупу, залейте молоком и поставьте вариться. После того, как каша закипит, посолите, накройте крышкой и оставьте томиться на небольшом огне на 25 минут. Затем остудите кашу до комнатной температуры.
В остывшую пшенку добавьте яйца и сахар, хорошо перемешайте. Затем всыпьте муку, разрыхлитель и вновь перемешайте, чтобы масса стала однородной. На горячую сковороду, смазанную растительным маслом, выложите небольшие оладьи. Делать это удобнее всего столовой ложкой. Пожарьте оладьи с двух сторон на среднем огне в течение 3–4 минут до готовности. Подавать блюдо можно со сгущенкой, вареньем или любыми другими топингами.
Запеченная пшенная каша с тыквой в горшочке
Легкое и ароматное блюдо отлично подойдет для холодного времени года и сезона простуд. Тем более что оба главных ингредиента невероятно полезны для здоровья и укрепления иммунитета.
Вам понадобится:
пшенная крупа – 150 г, свежая тыква – 250 г, молоко – 500 мл, мед или сахар – 3 ст. л., соль – по вкусу, сливочное масло – 30 г.
Очистите от семян и кожуры тыкву и нарежьте небольшими кубиками одинакового размера. Крупу промойте и ошпарьте кипятком, чтобы блюдо не горчило. В большую кастрюлю вылейте молоко, поставьте на плиту и доведите до кипения. В кипящее молоко добавьте тыкву и варите 5 минут на среднем огне. Далее высыпьте в кастрюлю пшено и немного посолите. Убавьте огонь и варите еще 10 минут. Регулярно помешивайте, чтобы каша не пригорела. В конце варки добавьте мед или сахар.
Пока варится каша, разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите кашу в глиняные горшочки для запекания и добавьте в каждый по кусочку сливочного масла (равномерно распределите его на все порции). Поставьте в разогретую духовку и оставьте запекаться на 35 минут.
Как правильно выбрать и хранить пшено Пшено в магазинах продается чаще всего расфасованным в прозрачные упаковки. Не стоит брать крупу на развес, в ней много пыли, бактерий, она могла храниться неправильно и быть местом жительства грызунов. Перед покупкой оцените внешний вид продукта: крупа должна быть желтой, однородного цвета, чистой, допустимо небольшое количество шелухи. По возможности проверьте, что пшено в упаковке рассыпчатое, без комков. Сама упаковка должна быть целой, без повреждений.
Подробнее от том, как правильно хранить разные виды круп, мы писали ранее. Вкратце отметим основные моменты: берегите пшенку от света, сырости, посторонних запахов и пыли. Обязательно пересыпайте крупу из заводской упаковки в специальный контейнер, чтобы проверить на предмет плесени, жучков и прочих неприятных факторов. Не храните крупу в пакетах, чтобы она не «задохнулась» и не отсырела при перепадах температуры. При соблюдении всех правил пшено можно спокойно хранить несколько месяцев. Однако делать слишком большие запасы не стоит: долго пролежавшая крупа может горчить.
Храните пшено правильно и почаще балуйте себя и своих близких ароматной и полезной кашей!