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МВД предупредило о лишении гражданства за непринесение присяги

МВД предупредило о лишении гражданства за непринесение присяги
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Иностранцев с гражданством России, которые не принесли присягу, начнут лишать паспортов с 23 ноября, сообщили в МВД РФ. Исключение — освобожденные от этой процедуры на дату приема и те, кто получил паспорт до 1 сентября 2017 года, передает rbc.ru

С 23 ноября этого года лица, принятые в гражданство России, могут лишиться паспорта, если не пройдут процедуру принесения присяги гражданина, сообщает «МВД Медиа».

«С 23 ноября 2024 года такие лица будут считаться не приобретшими гражданства России, а решения о приеме их в российское гражданство — недействительными», — указали в МВД.

Это требование не распространяются на тех, кто получил гражданство до введения обязанности по принесению присяги гражданина (1 сентября 2017 года) или на дату приема в российское гражданство были освобождены от ее принесения.

Текст присяги гражданина России был утвержден в 2017 году:

«Я, Ф. И. О., добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободы и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции».

Введение присяги при получении гражданства было инициировано президентом России Владимиром Путиным. Процедура подразумевала прочтение текста и подпись на бланке. Согласно действующему на тот момент законодательству от присяги освобождались лица младше 18 лет и те, кто приобретал российский паспорт «по рождению».

Осенью 2023 года был принят федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» № 138-ФЗ и сопутствующий указ президента, которые сохраняли эти нормы. Однако в последнем документе появился пункт о необходимости получившим гражданство принять присягу в течение одного года.

Ужесточение миграционного законодательства в России началось после теракта в «Крокус Сити Холле» весной 2024-го. Тогда вооруженные люди ворвались в здание концертного зала, открыли огонь по посетителя, подожгли помещения и скрылись. Погибли 145 человек. В рамках уголовного дела арестовали 18 человек, среди которых четверо исполнителей теракта — граждане Таджикистана.

  • Вчера, 12:00
  • DTV
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