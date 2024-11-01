Футбольному клубу «Шериф» в этом сезоне нет равных. Команда Мислава Кароглана штампует победу одну за другой. В этот раз тираспольчане катком прошли по ФК «Флорешты». Счёт матча – 8:0, передает novostipmr.com.
Голы на любой вкус. Хет-трик оформил Рашид Аканби. По мячу забили Абу Уаттара, Аджак Риак, Айюб Аллаш, а также юные воспитанники «жёлто-чёрных» Вячеслав Козма и Данила Форов.
Отметим, что у «Шерифа» в этом сезоне лучшая линия атаки. В 13 матчах тираспольчане забили 33 мяча. К тому же у «жёлто-чёрных» самая надёжная оборона – всего 6 пропущенных.
За тур до окончания осенней фазы Суперлиги Молдавии «Шериф» набрал 35 очков.
Впереди ещё одна игра – с ФК «Бельцы», после чего в футболе нас ждёт зимняя пауза.