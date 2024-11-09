Модель Джессика Лейн из Австралии стала победительницей конкурса Мисс Земля. Об этом сообщили на церемонии награждения на YouTube, пишет gazeta.ru.
В конкурсе принимали участие представительницы 76 стран. В финале были выбраны четыре победительницы — по одной на каждую стихию, однако самым почетным принято считать «Мисс Земля». Ей стала 21-летняя Джессика Лейн из Австралии. Представительница США получила титул Мисс Вода, исландка — Мисс Воздух, а перуанка — мисс Огонь.
Для Австралии победа стала первой в истории. Известно, что Джессика Лейн учится в университете Саншайн-Коэст по направлениям журналистика и литературное творчество.
В России ежегодный конкурс «Мисс Россия — 2024», проводимый с 1993 года, начался 16 сентября. В этом году, как рассказала директор конкурса Анастасия Беляк, заявки на участие подало рекордное число участниц — организаторы получили 85 тыс. анкет от девушек со всей страны, а больше всего — из Волгограда и Волгоградской области. В этом году организаторы обращали особое внимание на планы участниц в области благотворительности. В жюри конкурса входили профессионалы в сфере моды, красоты, фотографы и журналисты.
Об итогах конкурса объявила во время церемонии награждения обладательница титула «Мисс Россия — 2023» Маргарита Голубева. Алексеева получила корону, 1 млн руб. и возможность поучаствовать в конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».