Семен Коган- литературный псевдоним Александр Кирий, известен широкому кругу читателей, как прозаик, драматург, поэт, писатель-сатирик. Его произведения публиковались во многих странах мира, пьесы печатались и ставились в театрах Советского союза, за рубежом. Сегодня, представляем Вашему вниманию антимонии, которые вошли в сборник "От Эльбы до Днестра"
Антимонии про питие
Пил по-черному, по-светлому закусывал! * * * Каждый хоть раз в жизни напивается. Но чтобы доказать- это недоразумение, пьет и дальше! * * * Нередко причина выпивки в приличном тосте, особенно, когда пьют за здоровье! * * * Когда знают меру, пытаются доказать, что она с запасом! * * * У всякой пьянки мера весов без штанов! * * * Если нет приличной выпивки, пьют всё, что ест! * * * Когда пьют малыми дозами, большими перепивают! * * * У пьяного водителя нет тормоза, есть только газ. Потому и горит за рулем! * * * Выпивка не столько уводит от реального, сколько доводит её! * * * Напивался потому, что не мог самому себе простить пьянку! * * * Не все, кто пьют, круглые идиоты! Есть и полные дураки! * * * С реальной водки- ирреальные сводки! * * * Питиё выстраивает отношения, чтобы расстраивать их! * * * Для пьянки не всегда нужен повод. Иногда достаточно и поводка! * * * Пьянка не только разрушает, но и строит... новые проблемы! * * * От больших доз много маленьких поз! * * * Большие дозы сворачивают в маленькие позы! * * * Когда живут для пьянки, умирают, как поганки! * * * Пьянке- пой! * * * Когда жрут водку, закуска не требуется! * * * Мало быть трезвым! Надо еще не быть пьяным! * * * Откладывают все люди, но алкаши еще и закладывают!! * * * Пьют все, а выпивают жаждущие! * * * Питиё определяет битиё! * * * Там, где одному кайф, другой закусывает! * * * Хорошие люди есть везде, но плохие еще и в узде! * * * Алкоголь – способ утвердиться кратчайшим путем! * * * Для алкоголика – кратчайшее расстояние между двумя торговыми точками – от заначки до закачки! * * * Алкоголь – метод утверждения в пошатнувшейся жизни! * * * Большое количество алкоголя помогает от всех болезней: о них забываешь! * * * Чтобы избавиться от алкоголя, нужны колеса! * * * Чтобы лечить алкоголизм, он должен быть неприятным! * * * Алкоголика узнают по походке! Во время ходьбы он не хочет выглядеть смешным! * * * Каждый способен почувствовать серьезное возлияние пива, если принимать его вместе с водкой! * * * Хронический алкаш отличается от обычного тем, что у него есть хроника выпитого! * * * Если курение опасно для жизни, то алкоголь приятен для курения! * * * Если самогон пьют стаканами, значит для рюмок он не интеллигентен! * * * Всегда лучше знать меру, чтобы не оказалась высшая! * * * Мера выпитого определяется количеством лужи на квадратный сантиметр опрокинутого туловища! * * * Вышел сухим из воды, которым запивал полусухое шампанское! * * * Если набираются до чертиков, они разбегаются в глазах! * * * Главное в любой выпивке – всё второстепенное! * * * С хорошей закуской плохой выпивки не бывает! * * * Из закуски была одна водка. Её жрали стаканами! * * * Алкоголь надо принимать не, когда хочешь, а когда можешь. Чтобы желания не пропадали! * * * Когда обречены на жизнь, принимают всё, что она преподносит! * * * Водку нельзя победить, ее можно лишь осушить! * * * Одна бутылка хорошо, а две – мало! * * * Пить ежедневно – тупость! Не пить – глупость! * * * На шару можно выпить любое количество алкоголя. Главное, чтоб ему плохо не было! * * * А некоторые пьют на шару, пока не нашарохает! * * * Если много выпивают, значит прекрасно разбираются в женщинах! * * * Пьют все, а напиваются от всего! * * * Когда много пьют, напиваются от жажды! * * * Если пьянка помогает жить, она лишает переживаний! * * * У алкаша всегда одно на уме – что-то другое! * * * Есть ли с алкоголика спрос, если он врос? * * * Питиё определяет собрание! * * * Пьянке – бой... курантов! * * * Если пьяный в луже, значит пытается самого себя замочить! * * * Любите питиё – источник знаний о трезвости! * * * Для пьянки часто не хватает не только бутылки, но и стопора! * * * Если вы не можете не пить, попробуйте не суметь не закусывать! * * * Лучше пить на халяву, чем на здоровье! * * * Если пьяный от счастья – удача! Если от водки – у дачи! * * * Был бы повод, а отказаться от выпивки всегда не получается! * * * Для алкоголика главное – не выпивка, а ее последствия! * * * Губит не водка, а глотка! * * * Алкоголик не тот, кто пьет, а тот, кто не закусывает! * * * Преимущество алкаша перед трезвым – ему меньше надо для счастья! * * * И пьяный может быть хорошим человеком. Надо только, чтобы ему наливать не забывали! * * * За каждой пьянкой кто-то сидит, лежит или расплачивается! * * * Когда напиваются до конца, конец может оказаться трезвым! * * * Чтобы пить с достоинством, надо быть или умным, или больным! * * * И под мухой человек может быть на ней! * * * Когда пьют на брудершафт, закусывают поцелуями! * * * Если пьют на брудершафт, сестринство не учитывается! * * * И сестры пьют на брудершафт! * * * Сколько пьянство ни поощряй, все равно наград не хватает! * * * Новая медаль алкаша: «За взятие бутылки!» * * * Пьянка – для жаждущих! Закусон – для голодных! * * * Пьянка – для жизни! Трезвость – для пьянки! * * * Если от пьянки – смешно, значит для грусти! * * * Если от выпивки будет тяжело, значит была легкой! * * * Приятней пить на халяву, неприятней – на собственных поминках! * * * Алкашу надо браться за ум, но он не знает, в каком месте! * * * И от счастья можно быть пьяным, если за него выпивать! * * * Когда пьют по привычке, напиваются по горло! * * * Пьют не оттого, что хотят, а потому что не могут быть трезвыми! * * * Все несчастья от желания получить на халяву! Всё счастье, если получишь! * * * Все несчастья от пьянки! Все пьянки – для счастья! * * * У пьянки нет выбора! Она выбирается! * * * Сколько пьянки! И всегда – до чертей! * * * Если пьянка до белой горячки, значит по-черному! * * * У пьянки нет альтернативы! Она всегда с нами! * * * С пьянкой даже удачно не шутят! Она сама – шутка неудачная! * * * Каждый пьет, а напивается тот, кто дорывается! * * * Когда набираются не по правилам, по правилам отдуваются! * * * С пьянкой не проживешь! Без пьянки – не переживешь! * * * Для пьянки все средства хороши. А противозачаточные лучше! * * * Трезвые отличаются от нетрезвых – неудовлетворенностью! * * * И трезвый может сесть в лужу! * * * За всё надо платить. Алкаши это знают, потому и расплачиваются, когда платят другие! * * * Даже если пить, сколько угодно, сразу напиваются один раз! * * * Питиё определяет сознание – и чистое, и замутненное! * * * Чем выше градус, тем тупее термометр! * * * Предел пьянки – лужа! Беспредел – лажа! * * * Если пьянка – зло, почему она поощряется добром? * * * Говорят, алкоголь – болезнь! Почему же на него тратится всё здоровье? * * * Выпивают всё! Но нередко закусывают лишь губы! * * * Мотив пьянки – «Ты ж мине пидманула»». * * * Пьянка помогает помереть, помешивая жизнью! * * * Говорят, кто не рискует, тот не пьет шампанское! Неужели же пьянка – более весома для жизни, чем риск? * * * Говорят, пить надо меньше! Но человек должен принимать ежедневно не менее двух литров жидкости! Даже горькой! * * * Может ли пьянка заменить что-либо другое? Новейшие исследования показали! Может! И заменяет! * * * Выпивать можно по поводу и без повода! Что доказывает универсальность выпивающих средств! * * * Говорят, без водки нельзя прожить. Но алкоголики это опровергают! Они пьют, но не живут! * * * Если водка для души, души ее в себе! * * * Когда находятся под банкой, лезут в бутылку! * * * Пьют не от хорошей жизни! Не от плохой – запевают! * * * Если пьют, готовятся к другой жизни. Если и закусывают, не хотят оставлять эту! * * * Если бегут за новой бутылкой, значит у старой нет новизны и перспективы! * * * За столом приятно и выпить. Но лучше, когда стол круглый, дабы избегать острых углов! * * * Когда пьют, смотрят не на дозу жизни, а на прозу! * * * Семен Коган