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Антимонии от Семена Когана

Антимонии от Семена Когана
источник фото: alcomag.ua

Семен Коган- литературный псевдоним Александр Кирий, известен широкому кругу читателей, как прозаик, драматург, поэт, писатель-сатирик. Его произведения публиковались во многих странах мира, пьесы печатались и ставились в театрах Советского союза, за рубежом. Сегодня, представляем Вашему вниманию антимонии, которые вошли в сборник "От Эльбы до Днестра"

Антимонии про питие

Пил по-черному, по-светлому закусывал!
* * *
Каждый хоть раз в жизни напивается. Но чтобы доказать- это недоразумение, пьет и дальше!
* * *
Нередко причина выпивки в приличном тосте, особенно, когда пьют за здоровье!
* * *
Когда знают меру, пытаются доказать, что она с запасом!
* * *
У всякой пьянки мера весов без штанов!
* * *
Если нет приличной выпивки, пьют всё, что ест!
* * *
Когда пьют малыми дозами, большими перепивают!
* * *
У пьяного водителя нет тормоза, есть только газ. Потому и горит за рулем!
* * *
Выпивка не столько уводит от реального, сколько доводит её!
* * *
Напивался потому, что не мог самому себе простить пьянку!
* * *
Не все, кто пьют, круглые идиоты! Есть и полные дураки!
* * *
С реальной водки- ирреальные сводки!
* * *
Питиё выстраивает отношения, чтобы расстраивать их!
* * *
Для пьянки не всегда нужен повод. Иногда достаточно и поводка!
* * *
Пьянка не только разрушает, но и строит... новые проблемы!
* * *
От больших доз много маленьких поз!
* * *
Большие дозы сворачивают в маленькие позы!
* * *
Когда живут для пьянки, умирают, как поганки!
* * *
Пьянке- пой!
* * *
Когда жрут водку, закуска не требуется!
* * *
Мало быть трезвым! Надо еще не быть пьяным!
* * *
Откладывают все люди, но алкаши еще и закладывают!!
* * *
Пьют все, а выпивают жаждущие!
* * *
Питиё определяет битиё!
* * *
Там, где одному кайф, другой закусывает!
* * *
Хорошие люди есть везде, но плохие еще и в узде!
* * *
Алкоголь – способ утвердиться кратчайшим путем!
* * *
Для алкоголика – кратчайшее расстояние между двумя торговыми точками – от заначки до закачки!
* * *
Алкоголь – метод утверждения в пошатнувшейся жизни!
* * *
Большое количество алкоголя помогает от всех болезней: о них забываешь!
* * *
Чтобы избавиться от алкоголя, нужны колеса!
* * *
Чтобы лечить алкоголизм, он должен быть неприятным!
* * *
Алкоголика узнают по походке! Во время ходьбы он не хочет выглядеть смешным!
* * *
Каждый способен почувствовать серьезное возлияние пива, если принимать его вместе с водкой!
* * *
Хронический алкаш отличается от обычного тем, что у него есть хроника выпитого!
* * *
Если курение опасно для жизни, то алкоголь приятен для курения!
* * *
Если самогон пьют стаканами, значит для рюмок он не интеллигентен!
* * *
Всегда лучше знать меру, чтобы не оказалась высшая!
* * *
Мера выпитого определяется количеством лужи на квадратный сантиметр опрокинутого туловища!
* * *
Вышел сухим из воды, которым запивал полусухое шампанское!
* * *
Если набираются до чертиков, они разбегаются в глазах!
* * *
Главное в любой выпивке – всё второстепенное!
* * *
С хорошей закуской плохой выпивки не бывает!
* * *
Из закуски была одна водка. Её жрали стаканами!
* * *
Алкоголь надо принимать не, когда хочешь, а когда можешь. Чтобы желания не пропадали!
* * *
Когда обречены на жизнь, принимают всё, что она преподносит!
* * *
Водку нельзя победить, ее можно лишь осушить!
* * *
Одна бутылка хорошо, а две – мало!
* * *
Пить ежедневно – тупость! Не пить – глупость!
* * *
На шару можно выпить любое количество алкоголя. Главное, чтоб ему плохо не было!
* * *
А некоторые пьют на шару, пока не нашарохает!
* * *
Если много выпивают, значит прекрасно разбираются в женщинах!
* * *
Пьют все, а напиваются от всего!
* * *
Когда много пьют, напиваются от жажды!
* * *
Если пьянка помогает жить, она лишает переживаний!
* * *
У алкаша всегда одно на уме – что-то другое!
* * *
Есть ли с алкоголика спрос, если он врос?
* * *
Питиё определяет собрание!
* * *
Пьянке – бой... курантов!
* * *
Если пьяный в луже, значит пытается самого себя замочить!
* * *
Любите питиё – источник знаний о трезвости!
* * *
Для пьянки часто не хватает не только бутылки, но и стопора!
* * *
Если вы не можете не пить, попробуйте не суметь не закусывать!
* * *
Лучше пить на халяву, чем на здоровье!
* * *
Если пьяный от счастья – удача! Если от водки – у дачи!
* * *
Был бы повод, а отказаться от выпивки всегда не получается!
* * *
Для алкоголика главное – не выпивка, а ее последствия!
* * *
Губит не водка, а глотка!
* * *
Алкоголик не тот, кто пьет, а тот, кто не закусывает!
* * *
Преимущество алкаша перед трезвым – ему меньше надо для счастья!
* * *
И пьяный может быть хорошим человеком. Надо только, чтобы ему наливать не забывали!
* * *
За каждой пьянкой кто-то сидит, лежит или расплачивается!
* * *
Когда напиваются до конца, конец может оказаться трезвым!
* * *
Чтобы пить с достоинством, надо быть или умным, или больным!
* * *
И под мухой человек может быть на ней!
* * *
Когда пьют на брудершафт, закусывают поцелуями!
* * *
Если пьют на брудершафт, сестринство не учитывается!
* * *
И сестры пьют на брудершафт!
* * *
Сколько пьянство ни поощряй, все равно наград не хватает!
* * *
Новая медаль алкаша: «За взятие бутылки!»
* * *
Пьянка – для жаждущих! Закусон – для голодных!
* * *
Пьянка – для жизни! Трезвость – для пьянки!
* * *
Если от пьянки – смешно, значит для грусти!
* * *
Если от выпивки будет тяжело, значит была легкой!
* * *
Приятней пить на халяву, неприятней – на собственных поминках!
* * *
Алкашу надо браться за ум, но он не знает, в каком месте!
* * *
И от счастья можно быть пьяным, если за него выпивать!
* * *
Когда пьют по привычке, напиваются по горло!
* * *
Пьют не оттого, что хотят, а потому что не могут быть трезвыми!
* * *
Все несчастья от желания получить на халяву! Всё счастье, если получишь!
* * *
Все несчастья от пьянки! Все пьянки – для счастья!
* * *
У пьянки нет выбора! Она выбирается!
* * *
Сколько пьянки! И всегда – до чертей!
* * *
Если пьянка до белой горячки, значит по-черному!
* * *
У пьянки нет альтернативы! Она всегда с нами!
* * *
С пьянкой даже удачно не шутят! Она сама – шутка неудачная!
* * *
Каждый пьет, а напивается тот, кто дорывается!
* * *
Когда набираются не по правилам, по правилам отдуваются!
* * *
С пьянкой не проживешь! Без пьянки – не переживешь!
* * *
Для пьянки все средства хороши. А противозачаточные лучше!
* * *
Трезвые отличаются от нетрезвых – неудовлетворенностью!
* * *
И трезвый может сесть в лужу!
* * *
За всё надо платить. Алкаши это знают, потому и расплачиваются, когда платят другие!
* * *
Даже если пить, сколько угодно, сразу напиваются один раз!
* * *
Питиё определяет сознание – и чистое, и замутненное!
* * *
Чем выше градус, тем тупее термометр!
* * *
Предел пьянки – лужа! Беспредел – лажа!
* * *
Если пьянка – зло, почему она поощряется добром?
* * *
Говорят, алкоголь – болезнь! Почему же на него тратится всё здоровье?
* * *
Выпивают всё! Но нередко закусывают лишь губы!
* * *
Мотив пьянки – «Ты ж мине пидманула»».
* * *
Пьянка помогает помереть, помешивая жизнью!
* * *
Говорят, кто не рискует, тот не пьет шампанское! Неужели же пьянка – более весома для жизни, чем
риск?
* * *
Говорят, пить надо меньше! Но человек должен принимать ежедневно не менее двух литров жидкости!
Даже горькой!
* * *
Может ли пьянка заменить что-либо другое? Новейшие исследования показали! Может! И заменяет!
* * *
Выпивать можно по поводу и без повода! Что доказывает универсальность выпивающих средств!
* * *
Говорят, без водки нельзя прожить. Но алкоголики это опровергают! Они пьют, но не живут!
* * *
Если водка для души, души ее в себе!
* * *
Когда находятся под банкой, лезут в бутылку!
* * *
Пьют не от хорошей жизни! Не от плохой – запевают!
* * *
Если пьют, готовятся к другой жизни. Если и закусывают, не хотят оставлять эту!
* * *
Если бегут за новой бутылкой, значит у старой нет новизны и перспективы!
* * *
За столом приятно и выпить. Но лучше, когда стол круглый, дабы избегать острых углов!
* * *
Когда пьют, смотрят не на дозу жизни, а на прозу!
* * *
Семен Коган
  • Вчера, 12:26
  • DTV
  • Просмотров: 89
  • Комментариев: 0

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