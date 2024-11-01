Ностальгия по советской милиции и просто отличная фотозона для вашей ленты.
Сегодня в центре столицы проходят мероприятия ко Дню милиции. На площадке перед Городским Дворцом культуры столицы продолжает работу выставка спецтранспорта, состоящего на вооружении современной милиции, спецподразделений и ГУпЧС, также представлена коллекция ретромотоциклов. Все можно потрогать, узнать о технике и сфотографироваться на память.
На милицейском празднике, как всегда представлены и угощения для гостей — солдатская каша и чай с лимоном.
А еще можно встретить сотрудника ГАИ из СССР. Он стоит на центральной площади столицы, на островке безопасности. Рядом с ним легендарный «Жигули» — «копейка». Вместо смартфона — радиостанция, сообщает пресс-центр МВД ПМР.