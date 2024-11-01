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В День милиции инспекторы ГАИ несут службу в форме советского образца

В День милиции инспекторы ГАИ несут службу в форме советского образца

Ностальгия по советской милиции и просто отличная фотозона для вашей ленты.

Сегодня в центре столицы проходят мероприятия ко Дню милиции. На площадке перед Городским Дворцом культуры столицы продолжает работу выставка спецтранспорта, состоящего на вооружении современной милиции, спецподразделений и ГУпЧС, также представлена коллекция ретромотоциклов.
Все можно потрогать, узнать о технике и сфотографироваться на память.

На милицейском празднике, как всегда представлены и угощения для гостей — солдатская каша и чай с лимоном.

А еще можно встретить сотрудника ГАИ из СССР. Он стоит на центральной площади столицы, на островке безопасности. Рядом с ним легендарный «Жигули» — «копейка». Вместо смартфона — радиостанция, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

  • Вчера, 12:38
  • DTV
  • Просмотров: 88
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