Министр инфраструктуры и регионального развития в правительстве Молдовы Андрей Спыну заявил, что покидает свой пост, а также ряды правящей партии «Действие и солидарность» (PAS).
Об этом политик сообщил в соцсетях, пишет news.mail.ru ссылаясь на Sputnik.md.
«С сегодняшнего дня я выхожу из состава правительства Республики Молдова и из Партии действия и солидарности. Я надеюсь, что этот шаг позволит вернуться к обсуждению Молдовы на публичной арене и меньше обсуждать того или иного человека, как того хотят враги нашей страны», — заявил Спыну в Telegram.
По словам политика, за последние годы он «взял на себя сложную ответственность». и стал жертвой клеветнических нападок.
«На протяжении всего этого периода я подвергался несправедливой клеветнической кампании. Почти ежедневно я подвергался нападкам без каких-либо доказательств. Я продолжал выполнять свою работу в интересах нашей страны. В моем сердце царит мир. Я знаю, что я оставляю после себя, и знаю, что никто не сможет привести ни одного аргумента против честности моих действий»,- отметил Спыну.
Он не преминул отметить «успехи», связанные со снабжением Молдовы энергоноситеолями («нас больше не шантажируют энергоресурсами»), похвалил себя за то, что инфраструктура «строится лучше, чем когда-либо» и не забыл про «организованные преступные группировки» в политике, имея в виду оппозицию.
«Сейчас, как никогда, я знаю, что Молдова движется в правильном направлении», — заявил Спыну.
Андрей Спыну: данные биографии
В 2018 году Андрей Спыну поступил на обучение в Гарвардскую школу повышения квалификации для получения степени магистра политологии. В 2015—2016 годах был заместителем министра молодежи и спорта.
Андрей Спыну занимал пост генерального секретаря правительства Санду в 2019 году.
5 февраля 2021 года предложен на пост министра экономики и инфраструктуры в правительство кандидата на пост премьер-министра Натальи Гаврилицы. Тогда вотум доверия кандидату провалился в парламенте.
Позднее, 3 августа 2021 года, Спыну выдвинули на должность министра инфраструктуры и регионального развития также в команду кандидата Гаврилицы.
Вместе с утверждением правительства Спыну занял должность вице-премьера и министра инфраструктуры и регионального развития РМ.
После того как 10 февраля 2023 года премьер Наталья Гаврилица ушла в отставку, ее кабинет был распущен, и Спыну лишился министерского поста, однако уже 13 февраля был назначен советником президента Молдовы Майи Санду.
С июля 2023 года занимал пост министра инфраструктуры и регионального развития.
В партии PAS занимал должность вице-председателя по политическим вопросам.