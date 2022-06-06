Президент заслушал доклады руководителей госадминистраций о текущей жизнедеятельности городов и районов республики. Вопрос, адресованный Вадимом Красносельским всем главам, – готовность школ принять детей после каникул. Во всех учебных заведениях заблаговременно запущены системы отопления, передает пресс-служба главы государства.
Рассказывая об уходово-уборочных работах, Олег Довгопол упомянул, что с четверга по воскресенье для сотрудников столичных «Спецавтохозяйство» и «Спецзеленстрой» не были выходными днями. В четверг и пятницу, пользуясь благоприятными погодными условиями, трудились и дорожники. Глава города рассказал о работах, проводимых в сквере «Южный», на Мемориале славы, в музейном квартале, в некоторых школах и детских садах. Глава столицы обозначил сохраняющую актуальность проблему дефицита кадров для пищеблоков образовательных учреждений.
Роман Иванченко рассказал о текущем ремонте спортивных площадок в микрорайонах города, подвижках в реконструкции набережной, баскетбольного центра и мемориального комплекса. Обсудили с Президентом острую необходимость в ремонте дорожного полотна на каушанском направлении. Сергей Оболоник проинформировал, что сметные расчеты проведены. Из трех вариантов остановились на 19-миллионном. Предлагается включить этот объект в программу 2025 года.
Замглавы слободзейской госадминистрации проинформировал о запланированном субботнике: 15 ноября на Кицканском плацдарме высадят розы.