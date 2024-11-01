Новые обязательства для тех, кто продает свои овощи и фрукты из собственного хозяйства на рынке, перед домом или через социальные сети. Например, продавать можно только в том случае, если вы зарегистрируетесь в санитарно-ветеринарном ведомстве, к которому принадлежите, и докажете, что ни вы, ни члены вашей семьи не страдаете заболеваниями, которые могут загрязнить продаваемый товар, сообщает Digi24.
В Румынии овощи и фрукты, выращиваемые в сельских домохозяйствах, можно будет продавать по новым строгим правилам. Законодательную инициативу в народе уже прозвали "Закон петрушки".
Согласно законопроекту, уже находящемуся на общественном обсуждении, домохозяйства, желающие реализовать часть своей продукции, полученной в садах и огородах, должны будут встать на учет в санитарно-ветеринарных органах, предъявить медицинские документы, что ни они, ни члены их семьи не страдают инфекционными заболеваниями, маркировать свои товары, а также соблюдать другие обязательства.
Эта новость сейчас широко обсуждается в румынских селах, и она уже вызвала волну возмущения среди граждан.
"Власти разобрались со всеми законами, только этот остался невыполненным! Это неправильно! Человек зарабатывает на хлеб, работает за копейки, чтобы мог оплатить счета", - говорят сельчане, комментируя данную инициативу.