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В Одессе отремонтируют крупное бомбоубежище

В Одессе отремонтируют крупное бомбоубежище
источник фото: edinaya-odessa.org

В Пересыпском районе Одессы начались ремонтные работы в одном из крупнейших бомбоубежищ города. Заказчиком проекта выступает коммунальное предприятие ЖКС "Северный", а подрядчиком стал ФЛП Хроновский Юрий Владимирович. Согласно информации на платформе государственных закупок Prozorro, стоимость работ оценивается в 4,3 миллиона гривен, сообщает edinaya-odessa.org.

Как отметил начальник регионального управления ГАСК Одесского городского совета Александр Авдеев, это укрытие является одним из самых больших в Пересыпском районе. Ремонтные работы включают в себя комплекс мероприятий, направленных на приведение укрытия в соответствие с современными требованиями безопасности и комфорта. Планируется обновить инженерные системы, вентиляцию, освещение и другие коммуникации.

Согласно плану, все работы должны быть завершены до конца текущего года. После завершения ремонта укрытие будет готово к приему граждан в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
  • Сегодня, 11:22
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