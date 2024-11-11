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В Тирасполе открылся Центр подготовки волонтёров Международного корпуса 80-летия Победы

В Тирасполе открылся Центр подготовки волонтёров Международного корпуса 80-летия Победы
фото: novostipmr.com

В здании столичного Дворца детско-юношеского творчества состоялось торжественное открытие Центра подготовки волонтёров Международного корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Центр располагается на втором этаже ДДЮТ, а на его фасаде установлена соответствующая табличка, передает novostipmr.com.

Координатор общественного движения «Волонтёры Победы» в Приднестровье Евгений Назаренко рассказал, что в центре будут готовить добровольцев, которые будут проводить и сопровождать мероприятия, посвящённые 80-летию Великой Победы, а также участвовать в них.

«На площадке центра мы обучим ребят, которые станут добровольцами празднования этого великого праздника и будут помогать в проведении этих событий. Принимаем всех желающих в возрасте от 14-ти лет. Чтобы присоединиться к нашей команде, необходимо зарегистрироваться на сайте - Волонтёры Победы - или написать нам в социальные сети. Мы обязательно свяжемся и наладим диалог», - пояснил Евгений Назаренко.

Пласт обучения достаточно велик: начиная с исторического минимума, заканчивая развитием коммуникационных навыков. Среди основных мероприятий: ежегодная акция «Георгиевская ленточка», интеллектуальные игры, международный субботник, организация и участие в праздновании Дня неизвестного солдата, Дня героев Отечества и многие другие. Также будет марафон мероприятий, посвященных освобождению городов и районов Приднестровья от немецко-фашистских захватчиков. И, конечно же, сам День Победы.

Центр подготовки волонтёров Международного корпуса 80-летия Победы поддержали столичный Совет ветеранов, городской ученический совет Тирасполя, Молодежный центр, Министерство просвещения, столичная госадминистрация, Управление народного образования, гимназисты и школьники.

На мероприятии присутствовала узница фашистских концлагерей Татьяна Ефимовна Поято. Она будет помогать добровольцам участвовать в акциях и рассказывать о войне. Татьяна Поято отметила, что Победу в Великой Отечественной приближали абсолютно все: начиная от малолетних детей и заканчивая стариками. Она подчеркнула, что такие мероприятия крайне важны для сохранения исторической памяти и передачи её будущим поколениям.

Доброволец Екатерина – будущий юрист. С 2022 года девушка участвует в различных акциях движения «Волонтёры Победы» и считает своё решение одним из самых правильных.

«Хотелось быть полезной обществу. Мы помогаем ветеранам, участвуем в различных акциях, интеллектуальных соревнованиях. Сейчас движение выходит на новый уровень. Жду больше встреч, больше эмоций и больше активности», - рассказала студентка.

Отметим, что центр подготовки волонтёров Международного корпуса 80-летия Победы был запущен в Москве 21 октября этого года на Международном форуме волонтёров Победы. Такие центры сейчас открываются не только в России. До конца года они появятся ещё в 60 странах мира.
  • Сегодня, 07:16
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