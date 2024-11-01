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В Гиске от короткого замыкания загорелась крыша летней кухни

В Гиске от короткого замыкания загорелась крыша летней кухни
фото: пресс-центр МВД ПМР

В селе Гиска в воскресенье вечером произошёл пожар – загорелась крыша летней кухни.

Гиска, 10 ноября, вечер. В летней кухне спал хозяин дома. В девятом часу его разбудили крики, яркий свет фар и сигналы машин. Это соседи увидели, что полыхает крыша кухни, и постарались разбудить мужчину, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

На место приехали два пожарных расчёта. Огромный столб пламени поднимался вверх. Ветром огонь отклоняло вправо. Если бы ветер дул в другом направлении, загорелся бы ещё и жилой дом. Именно по причине сильного ветра пострадала только крыша летней кухни, даже продукты горения не попали в комнату, где спал мужчина. Он чудом не пострадал и не надышался гарью.

Огнеборцы ликвидировали возгорание за час.

Причина: короткое замыкание. В сеть был включён компьютер и отопительный котёл, старая проводка не выдержала.
  • Сегодня, 07:21
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