В селе Гиска в воскресенье вечером произошёл пожар – загорелась крыша летней кухни.
Гиска, 10 ноября, вечер. В летней кухне спал хозяин дома. В девятом часу его разбудили крики, яркий свет фар и сигналы машин. Это соседи увидели, что полыхает крыша кухни, и постарались разбудить мужчину, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
На место приехали два пожарных расчёта. Огромный столб пламени поднимался вверх. Ветром огонь отклоняло вправо. Если бы ветер дул в другом направлении, загорелся бы ещё и жилой дом. Именно по причине сильного ветра пострадала только крыша летней кухни, даже продукты горения не попали в комнату, где спал мужчина. Он чудом не пострадал и не надышался гарью.
Огнеборцы ликвидировали возгорание за час.
Причина: короткое замыкание. В сеть был включён компьютер и отопительный котёл, старая проводка не выдержала.