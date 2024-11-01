С 1 января 2025 года предприятия, организации, предприниматели будут платить налог на доходы единым налоговым платежом в республиканский бюджет одним платежным поручением налогоплательщика. Верховный Совет ПМР на пленарном заседании принял в окончательном чтении пакет законодательных инициатив, подготовленных Правительством, которые упрощают механизм расчета, уплаты и администрирования налога на доходы организаций, сообщает пресс-служба Верховного Совета республики.
Сейчас, согласно действующему законодательству, предприятие или организация при уплате налога на доходы должно произвести расщепление исчисленной суммы налога на доходы в республиканский бюджет, в местный бюджет, в Дорожный фонд и в бюджет ЕГФСС. Занимаются этим бухгалтеры, при этом именно они несут ответственность за правильность расчетов сумм отчислений и уплаты налогов.
«Просьба бизнес-сообщества не заключалась в уменьшении сумм налоговых отчислений, речь идет об упрощении администрирования, упрощении этой процедуры. Правительство подготовило законодательную инициативу. И мы будем с 1 января 2025 года имплементировать единый налоговый платеж, чтобы представители бизнеса, бухгалтера единой платежкой отправляли всю сумму налога на доходы в республиканский бюджет. А уже специалисты Министерства финансов будут распределять, в соответствии с действующим законодательством, эти суммы по тем либо иным фондам, по направлениям. На наш взгляд, это как раз та работа, которая проводится органами власти по уменьшению бюрократических барьеров и по упрощению ведения бизнеса в нашем государстве. Это реальные шаги, реальные действия», - пояснил суть пакета законодательных инициатив председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Верховного Совета ПМР Виктор Гузун.
Парламентарии внесли изменения в 5 законов: «О налоге на доходы организаций», «Об основах налоговой системы в Приднестровской Молдавской Республике», «О бюджетной классификации Приднестровской Молдавской Республики», «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», «О Едином государственном фонде социального страхования Приднестровской Молдавской Республики».
«Это большая техническая работа, которая реализует, грубо говоря, пока только распределение одного вида налогов. У нас есть ещё налоговые отчисления, которые точно так же распределяются по тем или иным направлениям. И я думаю, что если будет положительный отзыв и отклики на данный пример, то конечно же справедливо будет стоять вопрос о том, чтобы дальнейшие шаги со стороны Правительства, со стороны Верховного Совета были направлены на упрощение вот такого администрирования, чтобы максимальное количество платежей было в виде единого платежа и дальше уже органы власти распределяли самостоятельно те или иные суммы в те либо иные направления», - отметил глава профильного парламентского Комитета по экономической политике.
Принятые сегодня изменения в налоговое законодательство – это уже второй шаг к упрощению налогового администрирования. С 2024 года предприятия и организации осуществляют уплату единого социального налога также единым платежом без необходимости распределения суммы налога на соответствующие цели. Сейчас изучается возможность уплаты одним платежным поручением экологических налогов и сборов.