Dnestr.TV

 
0

Сумма подписки Молдовы в МВФ будет увеличена в полтора раза

Сумма подписки Молдовы в МВФ будет увеличена в полтора раза
фото: открытые источники

Молдова увеличит свое финансовое участие в Международном валютном фонде (МВФ) с нынешних 172,5 миллиона специальных прав заимствования (СПЗ) до 258,8 миллиона, сообщает news.mail.ru ссылаясь на Sputnik.md.

Специальные права заимствования — искусственное резервное и платежное средство, созданное МВФ и не являющееся валютой. Тем не менее, СПЗ может обеспечить ликвидность страны, поскольку используется для расчетов между Фондом и его членами.

В денежном выражении сумма подписки Молдовы в МВФ вырастет с 232 миллионов долларов США на 114 миллионов. Такое решение было одобрено на заседании правительства страны с целью укрепления финансового положения страны в рамках МВФ, сообщает ГИА Молдпрес.

Отметим, что совет управляющих фонда в конце прошлого года утвердил резолюцию об общем пересмотре квот, которая предусматривает их увеличение на 50% для всех 190 стран-членов МВФ, в том числе и для Молдовы.

Министр финансов Виктория Белоус заявила на заседании правительства, что принятие Молдовой законопроекта об увеличении квот МВФ несет с собой ряд преимуществ для страны, в частности, укрепит финансовое положение в рамках МВФ, что, по ее словам, приведет к увеличению потенциального объема доступной финансовой помощи со стороны фонда.

Необходимые финансовые средства в рамках увеличения суммы подписки выделит Национальный банк Молдовы.

В настоящее время квота Республики Молдова в МВФ составляет 172,5 миллиона СПЗ, что эквивалентно 0,04% от общей суммы квот. Право голоса Республики Молдова в МВФ составляет 1973 голоса, или 0,08% от общего числа голосов.
  • Сегодня, 10:02
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Регулирование стоимости медицинских услуг при медосмотр ...
  • Лишение свободы. Мужчина проникал в дома незнакомцев и ...
  • ЦИК Молдовы не выдал разрешения на проведение экзитпола ...
  • Перенос выходных дней в ноябре 2024 года
  • В 99% проб воды из КНР и Британии обнаружили токсичные ...
  • В Закон «О праве граждан ПМР на свободу передвижения» в ...
  • КНДР взорвала со своей стороны участки дорог, соединяющ ...
  • Одесса делает шаг к энергетической независимости
  • Города России будут взимать туристический налог с 2025 ...
  • "Газпром" подает газ Европе через Украину на "Суджу ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Регулирование стоимости медицинских услуг при медосмотр ...
  • Лишение свободы. Мужчина проникал в дома незнакомцев и ...
  • ЦИК Молдовы не выдал разрешения на проведение экзитпола ...
  • Перенос выходных дней в ноябре 2024 года
  • В 99% проб воды из КНР и Британии обнаружили токсичные ...
  • В Закон «О праве граждан ПМР на свободу передвижения» в ...
  • КНДР взорвала со своей стороны участки дорог, соединяющ ...
  • Одесса делает шаг к энергетической независимости
  • Города России будут взимать туристический налог с 2025 ...
  • "Газпром" подает газ Европе через Украину на "Суджу ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM