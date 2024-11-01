Молдова увеличит свое финансовое участие в Международном валютном фонде (МВФ) с нынешних 172,5 миллиона специальных прав заимствования (СПЗ) до 258,8 миллиона, сообщает news.mail.ru ссылаясь на Sputnik.md.
Специальные права заимствования — искусственное резервное и платежное средство, созданное МВФ и не являющееся валютой. Тем не менее, СПЗ может обеспечить ликвидность страны, поскольку используется для расчетов между Фондом и его членами.
В денежном выражении сумма подписки Молдовы в МВФ вырастет с 232 миллионов долларов США на 114 миллионов. Такое решение было одобрено на заседании правительства страны с целью укрепления финансового положения страны в рамках МВФ, сообщает ГИА Молдпрес.
Отметим, что совет управляющих фонда в конце прошлого года утвердил резолюцию об общем пересмотре квот, которая предусматривает их увеличение на 50% для всех 190 стран-членов МВФ, в том числе и для Молдовы.
Министр финансов Виктория Белоус заявила на заседании правительства, что принятие Молдовой законопроекта об увеличении квот МВФ несет с собой ряд преимуществ для страны, в частности, укрепит финансовое положение в рамках МВФ, что, по ее словам, приведет к увеличению потенциального объема доступной финансовой помощи со стороны фонда.
Необходимые финансовые средства в рамках увеличения суммы подписки выделит Национальный банк Молдовы.
В настоящее время квота Республики Молдова в МВФ составляет 172,5 миллиона СПЗ, что эквивалентно 0,04% от общей суммы квот. Право голоса Республики Молдова в МВФ составляет 1973 голоса, или 0,08% от общего числа голосов.