В ходе пленарного заседания Верховного Совета во втором окончательном чтении приняты законодательные инициативы Правительства, затрагивающие налоговую сферу. В рассмотрении вопросов принимали участие представители исполнительной ветви власти во главе с заместителем Председателя Правительства Виктором Тарановым, пишет пресс-служба Правительства ПМР.
Часть инициатив, подготовленных Министерством финансов, предполагает продление мер государственной поддержки в рамках антикризисных инструментов. Так, в Законе «О налоге на доходы организаций» изменены сроки действия налоговых льгот для организаций здравоохранения и социального обеспечения, относящихся к санаторно-курортным учреждениям. Преференции сохранятся и в 2025 году. Ими смогут воспользоваться также организации обувной и швейной промышленности, производители плодоовощной продукции, строительные компании, возводящие жилые дома. В том числе не потребуется по итогам деятельности налогоплательщиков за 2024 год уплачивать так называемый «налог на убытки».
Кроме того, Правительство предлагает в рамках этой же инициативы упростить механизм расчета, уплаты и администрирования налога на доходы организаций. Теперь всю сумму налога на доходы организаций налогоплательщики смогут вносить одним платежным поручением. Эти средства будут направляться в республиканский бюджет, а затем расщепляться по направлениям.
Сейчас организациям приходится самостоятельно производить расчеты и оформлять несколько платежных поручений для перечисления налогов в республиканский и местный бюджеты, Единый государственный фонд социального страхования, Дорожный фонд. Например, одной компании, имеющей филиалы в городах и районах республики, требовалось ежемесячно оформлять по 15 платежных поручений для обслуживающего банка. В такой ситуации работники бухгалтерий отмечают большую трудоемкость рабочих процессов, а налоговые органы – высокую вероятность совершения ошибок при заполнении расчетов и платежных поручений.
Благодаря инициативе Правительства уменьшится количество налоговой отчетности и учета, высвободятся трудовые ресурсы как в сфере бизнеса, так и у фискальных органов. Исчисление и заполнение расчетов по налогу на доходы станут удобнее из-за отсутствия привязки к нормативам распределения. Значительно сократится число нарушений налогоплательщиков, влекущих наложение штрафных санкций.
Утверждение упрощенных правил исчисления и уплаты налога, которые вступят в силу с 2025 года, потребовало внесения изменений и дополнений и в ряд иных законодательных актов, регулирующих налоговую сферу. Соответствующие законодательные инициативы также нашли поддержку у депутатского корпуса. Весь пакет документов в ближайшее время направят на подпись Главе государства.