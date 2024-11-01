Текущая годовая инфляция в Приднестровье по итогам десяти месяцев 2024 года подошла вплотную к пяти процентам. За обозначенный период наиболее подорожали цены на продукты питания и тарифы на услуги – более шести процентов. Ценники на непродовольственные товары повысились более чем на два процента, передает newspmr.com.
Индексы потребительских цен за январь-октябрь 2024 года: - на продовольственные товары – 106,36%; - на непродовольственные товары – 102,34%; - тарифы на услуги – 106,29%; - сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 104,88%.
Октябрьская инфляция
По итогам отчетного месяца в Приднестровье зафиксирована инфляция. Общее повышение общего уровня цен на товары и услуги в течение месяца составило полпроцента.
За прошедший месяц наиболее подорожали продовольственные, а также слегка выросли цены на непродовольственные товары и тарифы на услуги.
Продовольствие за отчетный месяц в целом стало дороже почти на один процент. Наиболее подорожали: картофель; фрукты и цитрусовые; макаронные и крупяные изделия; консервы овощные; масло и жиры; молоко и молочная продукция; мука; пиво; рыба и морепродукты; колбасные изделия и копчености. Подешевели: мёд; яйца; сахар; овощи.
Общее понижение цен на непродовольственные товары в октябре 2024 года составило около двух десятых процента. Наиболее подорожали: ювелирные изделия; табачные изделия; ткани хлопчатобумажные; печатные издания; медикаменты; средства связи; мыло туалетное; товары бытовой химии; автозапчасти. Подешевели: горюче-смазочные материалы; игрушки; хозтовары; мыло хозяйственное; электротовары.
В среднем тарифы на услуги в отчетный период повысились более чем на одну десятую процента. Подорожали: бытовые услуги по ремонту обуви и одежды, ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств; услуги парикмахерских и фотоателье; ветеринарные услуги. Снизились тарифы на сжиженный газ.
Индексы потребительских цен за октябрь 2024 года: - на продовольственные товары – 100,90%; - на непродовольственные товары – 100,17%; - тарифы на услуги – 100,14%; - сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 100,46%.