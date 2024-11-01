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В Молдове виновные в загрязнении окружающей среды будут обязаны возместить причиненный ущерб

В Молдове виновные в загрязнении окружающей среды будут обязаны возместить причиненный ущерб
Фото: Слово и дело/источник: focus.ua

Правительство Молдовы одобрило законопроект, который требует от физических лиц и экономических агентов, ответственных за загрязнение окружающей среды, возмещать ущерб и активно участвовать в экологическом восстановлении.

Новый законопроект направлен на снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, сообщает noi.md

Согласно новым правилам, физические лица и экономические агенты, являющиеся источниками загрязнения, будут обязаны компенсировать ущерб, причиненный окружающей среде, и участвовать в процессе экологического восстановления в соответствии с принципом «загрязнитель платит».

Основная цель этой законодательной инициативы — предотвратить и устранить ущерб, нанесенный воздуху, воде и почве, что поможет смягчить последствия изменения климата и снизить воздействие загрязнения на здоровье населения. Кроме того, власти надеются, что эти меры повысят осведомленность о важности защиты окружающей среды.

На следующих этапах будет принята методология расчета экологического ущерба и положение об установлении и применении финансовых гарантий для поддержки процесса экологической реабилитации.

Министерство окружающей среды подчеркивает, что загрязнение воздуха в стране достигло тревожных масштабов: по официальным данным, загрязнение воздуха является причиной более 11% смертей в Республике Молдова.
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