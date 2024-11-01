Фотоинформация еще с двух таможенных пунктов пропуска – «Бендеры (Варница)» и «Бычок» – стала доступной в рамках сервиса «Загруженность постов» на официальном сайте ГТК ПМР, сообщает пресс-служба ведомства.
Онлайн-ресурс функционирует в разделе «Открытая таможня» и помогает пользователям при выборе менее загруженного пункта пропуска и оптимального маршрута передвижения.
Для удобства граждан и перевозчиков сервис «Загруженность постов» по мере необходимости совершенствуется. Недавно периодичность обновления фотоинформации о ситуации на линиях въезда и выезда из республики была оптимизирована до 15 минут. Теперь онлайн-ресурс дополнен данными еще с двух таможенных пунктов пропуска – «Бендеры (Варница)» и «Бычок».
Таким образом, система мониторинга загруженности постов ГТК ПМР охватывает шесть основных ТПП: «Бендеры (Кишинев)», «Бендеры (Каушаны)», «Бендеры (Варница)», «Бычок», «Дубоссарский мост» и «Мост Рыбница».