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В мониторинг загруженности постов добавили два ТПП

В мониторинг загруженности постов добавили два ТПП
фото: пресс-служба ГТК ПМР

Фотоинформация еще с двух таможенных пунктов пропуска – «Бендеры (Варница)» и «Бычок» – стала доступной в рамках сервиса «Загруженность постов» на официальном сайте ГТК ПМР, сообщает пресс-служба ведомства.

Онлайн-ресурс функционирует в разделе «Открытая таможня» и помогает пользователям при выборе менее загруженного пункта пропуска и оптимального маршрута передвижения.

Для удобства граждан и перевозчиков сервис «Загруженность постов» по мере необходимости совершенствуется. Недавно периодичность обновления фотоинформации о ситуации на линиях въезда и выезда из республики была оптимизирована до 15 минут. Теперь онлайн-ресурс дополнен данными еще с двух таможенных пунктов пропуска – «Бендеры (Варница)» и «Бычок».

Таким образом, система мониторинга загруженности постов ГТК ПМР охватывает шесть основных ТПП: «Бендеры (Кишинев)», «Бендеры (Каушаны)», «Бендеры (Варница)», «Бычок», «Дубоссарский мост» и «Мост Рыбница».
  • Сегодня, 10:16
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