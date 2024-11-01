В условиях всеобщей экономии в Европе зарплаты сотрудников структур Евросоюза, напротив, вновь увеличатся. В этом году ожидается повышение на 7,2%, от которого выиграют председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и её коллеги. Это уже шестое повышение зарплат для «еврократов» с начала 2022 года, сообщается в телеграм-канале BILD.
Рост заработной платы в ЕС обусловлен инфляцией и увеличением расходов на жизнь в Брюсселе и Люксембурге, отмечают в ЕС. Так, с января этого года 40 тысяч сотрудников институтов ЕС уже получили прибавку в размере 3%. О новом увеличении будет официально объявлено в декабре — оно распространяется на период с июля этого года, то есть зарплаты пересчитают задним числом.
Минимальная базовая зарплата рядового сотрудника вырастет с 3361 до 3603 евро, а максимальная — с 23 959 до 25 685 евро в месяц. В то же время Урсула фон дер Ляйен будет получать 34 412 евро вместо прежних 32 101 евро, а зарплата еврокомиссаров увеличится с 26 169 до 28 053 евро.
На увеличение зарплат ЕС планирует потратить дополнительные 16,6 миллионов евро, планируя покрыть расходы за счет сокращений по другим статьям бюджета.