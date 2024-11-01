Приднестровская делегация сделала заявление в Объединённую контрольную комиссию по поводу обострения обстановки в Зоне безопасности 3 ноября. Напомним, это был день второго тура президентских выборов в Молдове. Многие приднестровцы, обладающие молдавским гражданством, приняли участие в этом электоральном процессе. Однако их право на свободное передвижение в Зоне безопасности регулярно нарушалось, когда они пытались проехать на территорию Молдовы (а все избирательные участки для граждан ПМР находились только там).
В заявлении приднестровской делегации отмечается, что напряжённость в Зоне безопасности была связана с ограничениями и нарушениями руководящих документов ОКК, допущенными полицией и силовыми структурами Молдовы при попустительстве молдавской делегации в ОКК и ОВК, сообщает novostipmr.com.
Так, при сообщении о якобы минировании избирательного участка в Варнице молдавская сторона не допустила выезда туда военных наблюдателей от Совместных миротворческих сил. Это стандартная процедура при возникновении каких-либо ЧП в Зоне безопасности.
«Молдавская сторона в ОКК в течение всего дня голосования блокировала их выезд в Варницу… Полиция РМ после сообщений о "минировании" приняла беспрецедентные меры по эвакуации урн с бюллетенями с избирательных участков в лицее села Варница, блокируя при этом выезд военных наблюдателей, т. е. намеренно ограничив участие ОКК в обеспечении безопасности в зоне своей ответственности», – говорится в документе.
На северном участке Зоны безопасности всё было ещё интереснее. Это и «минирование» моста между Рыбницей и Резиной, и внезапно начавшиеся дорожные работы на нём же. Всё это стало предлогом для закрытия моста для автомобилей, двигавшихся из Приднестровья. Военных наблюдателей от России, Приднестровья и Молдовы туда также не пустили. Переписка, которую вели до самого вечера, результатов не дала.
«В 13:45, сразу после получения информации о "минировании" моста,… была начата переписка старших военачальников воинских контингентов сторон. Старший военачальник МС Приднестровья предложил направить на место событий группу военных наблюдателей… Военачальник МС Молдовы дал своё согласие на их выезд только в 16:24 и только "в случае обнаружения взрывоопасного предмета". Он потребовал предоставить информацию, от какого должностного лица поступило сообщение о происшествии», – отмечается в заявлении.
И хотя переписка длилась до 22:31, военные наблюдатели так и не выехали на место событий для их документирования и включения в доклад Объединённого военного командования об обстановке в Зоне безопасности.
«Объяснения звучали достаточно странные: что вроде как выезд военных наблюдателей был не нужен, потому что выехали на место "минирования", разобрались на месте и пришли к выводу, что, вроде как, выезжать наблюдателям не надо... Нам объяснения молдавской делегации сегодня показались невразумительными, мы видели, что идёт простое блокирование (работы военных наблюдателей – прим. ред.)», – прокомментировал сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков.
Помимо препятствования работе миротворцев, в этот же день создавались препоны для свободного передвижения приднестровцев в Зоне безопасности. На многих пунктах пропуска было заметное увеличение числа молдавских правоохранителей. А на некоторых из них автомобили, следовавшие в Молдову из Приднестровья, подвергали длительной проверке или вообще не пропускали.
«Были сообщения граждан о проблемах с въездом на территорию Молдовы автомобилей с приднестровскими номерами из Каменского района Приднестровья (Каменка - Сенатовка). Они жаловались, что на пункте пропуска выстраивалась километровая очередь из автомобилей с приднестровскими номерами. Сотрудники полиции обыскивали и не пропускали автомобили на территорию Молдовы якобы из-за нахождения каких-то мелких неисправностей, например не были включены фары или обнаруживалась трещина на стекле и прочее», – отмечается в документе.
Всё это указывает на грубое нарушение молдавской стороной права приднестровцев на свободное передвижение в Зоне безопасности. Так же, как был проигнорирован порядок действий военных наблюдателей, главного контрольного органа ОКК.
«Это очень опасно, когда мы не сможем зафиксировать что-то важное, предпринять меры по стабилизации обстановки в Зоне безопасности, тем самым допуская её резкое обострение. Вот как раз элементы обострения и происходили в Зоне безопасности 3 ноября этого года», – подчеркнул сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков.