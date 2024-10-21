Гигантскую особь лососевого карпа, прозванную "призраком Меконга", не видели 20 лет и считали вымершей. Однако недавно рыбаки в Камбодже передали ученым пойманную ими необычную рыбу, рассказывает Tengri Life со ссылкой на CNN.
Камбоджийские рыбаки поймали две рыбы в реке Меконг весом от 5 до 7 килограммов и длиной от 60 до 90 сантиметров.
"Хотя рыбаки… раньше не видели такую рыбу, они знали, что поймали что-то примечательное, необычное. Они знали, что стоит связаться с нами. Как только все, кто принимал участие в поисках этой рыбы, увидели фотографии, мы поняли, что это такое", — сказал член международной группы ученых, работающих с камбоджийским департаментом рыболовства Хоган в интервью CNN.
Для команды, которая занимается защитой природы Меконга — одной из самых длинных рек в мире, это был настоящий праздник.
Меконг, что на тайском и лаосском языках означает "мать рек", протекает через несколько стран Юго-Восточной Азии и отличается чрезвычайным биоразнообразием. Но он также сталкивается с различными проблемами, включая развитие гидроэнергетики, чрезмерный вылов рыбы и деградацию среды обитания.
Эти проблемы стали причиной того, что редкий гигантский лососевый карп тихо исчез.
Эта рыба была окутана тайной с тех пор, как ей официально дали название в 1991 году. Ученые говорят, что зарегистрировано всего меньше 30 особей, что делает ее крайне редким видом.
Исследователи до сих пор многого не знают, например, сколько на самом деле существует гигантских лососевых карпов или где обитают эти популяции.
"Эта рыба является индикатором здоровья реки, поскольку это крупная рыба, и она уязвима", — сказал Хоган.
Ученые говорят, что обнаружение одной особи дает мало надежды, необходимо сделать больше для сохранения биоразнообразия Меконга.
Такие проекты человека, как строительство гидроэлектростанций и добыча песка, еще больше ухудшили условия обитания морских животных и нарушили жизнь более 1100 видов рыб, обитающих в Меконге, многие из которых не встречаются больше нигде на Земле.