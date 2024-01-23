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В ПМР могут запретить продажу тонизирующих напитков детям до 18 лет

В ПМР могут запретить продажу тонизирующих напитков детям до 18 лет
фото: iStock/ источник фото: rg.ru

Депутаты Комитета по законодательству, защите прав и свобод граждан Галина Антюфеева и Григорий Дьяченко инициировали проект нового закона «О запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) несовершеннолетним». Законопроект рассмотрели депутаты Комитета по социальной политике и здравоохранению на своем заседании. Говорили о том, что ранее принимались нормы, запрещающие курить на территории школ. Летом был принят закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Нельзя продавать лицам до 18 лет сигареты и алкогольные напитки. Теперь предложено ограничить детей от «энергетиков», сообщает пресс-служба Верховного Совета республики.

«Инициатива направлена на сохранение здоровья детей. Тонизирующие, энергетические напитки вредны для молодого растущего организма. В этих напитках повышенное количество кофеина. Их употребление влияет на сердечно-сосудистую систему детей, в том числе вызывает привыкание. Наши дети должны быть здоровыми», – отметил Григорий Дьяченко.

В настоящее время приднестровское законодательство не ограничивает продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических. Авторы законопроекта отмечают, что в состав таких напитков входят тонизирующие компоненты: кофеин, таурин, L-карнитин, глюкуронолактон. Одна банка энергетического напитка содержит от 150 до 320 мг кофеина, а норма его потребления в сутки составляет примерно 150 мг. С учетом того, что сейчас нет ограничений в продаже «энергетиков» несовершеннолетним, это может негативно повлиять на их здоровье.

Депутаты профильного комитета выступили за принятие законопроекта коллег. В первом чтении депутатский корпус рассмотрит инициативу на одном из пленарных заседаний Верховного Совета ПМР. Будут также рассмотрены дополнения в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие введение штрафов за продажу «энергетиков» несовершеннолетним. В случае принятия предлагаемых мер нарушителям будет грозить штраф до 40 РУ МЗП (до 736 рублей), а для должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц максимальный размер штрафа будет в 2-3 раза выше.
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