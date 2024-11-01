Dnestr.TV

 
0

ГТК ПМР: Теперь при временном ввозе авто доверенность не требуется

ГТК ПМР: Теперь при временном ввозе авто доверенность не требуется
фотоколлаж: пресс-служба ГТК ПМР

С 16 ноября 2024 г. из Таможенного кодекса ПМР исключается норма, предусматривающая необходимость предоставления документа, подтверждающего право пользования транспортным средством, при заявлении временного ввоза в особенном порядке, передает пресс-служба ГТК ПМР.

Наличие у декларанта и физического лица, которому транспортное средство было передано декларантом, права пользования (подтвержденного соответствующими документами) ранее выступало обязательным условием помещения под таможенную процедуру временного ввоза в особенном порядке.

Изменения в ТК направлены на упрощение документальных требований и оптимизацию действующей процедуры временного ввоза иностранных транспортных средств.

С учетом исключенного требования, теперь при заявлении процедуры временного ввоза с уплатой сбора-виньетки декларант предъявляет удостоверение личности (паспорт), документы на транспортное средство (например, техпаспорт, свидетельство о регистрации транспортного средства) и водительское удостоверение.
  • Сегодня, 09:29
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Регулирование стоимости медицинских услуг при медосмотр ...
  • Лишение свободы. Мужчина проникал в дома незнакомцев и ...
  • ЦИК Молдовы не выдал разрешения на проведение экзитпола ...
  • Перенос выходных дней в ноябре 2024 года
  • В 99% проб воды из КНР и Британии обнаружили токсичные ...
  • В Закон «О праве граждан ПМР на свободу передвижения» в ...
  • КНДР взорвала со своей стороны участки дорог, соединяющ ...
  • Одесса делает шаг к энергетической независимости
  • Города России будут взимать туристический налог с 2025 ...
  • "Газпром" подает газ Европе через Украину на "Суджу ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Регулирование стоимости медицинских услуг при медосмотр ...
  • Лишение свободы. Мужчина проникал в дома незнакомцев и ...
  • ЦИК Молдовы не выдал разрешения на проведение экзитпола ...
  • Перенос выходных дней в ноябре 2024 года
  • В 99% проб воды из КНР и Британии обнаружили токсичные ...
  • В Закон «О праве граждан ПМР на свободу передвижения» в ...
  • КНДР взорвала со своей стороны участки дорог, соединяющ ...
  • Одесса делает шаг к энергетической независимости
  • Города России будут взимать туристический налог с 2025 ...
  • "Газпром" подает газ Европе через Украину на "Суджу ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM