С 16 ноября 2024 г. из Таможенного кодекса ПМР исключается норма, предусматривающая необходимость предоставления документа, подтверждающего право пользования транспортным средством, при заявлении временного ввоза в особенном порядке, передает пресс-служба ГТК ПМР.
Наличие у декларанта и физического лица, которому транспортное средство было передано декларантом, права пользования (подтвержденного соответствующими документами) ранее выступало обязательным условием помещения под таможенную процедуру временного ввоза в особенном порядке.
Изменения в ТК направлены на упрощение документальных требований и оптимизацию действующей процедуры временного ввоза иностранных транспортных средств.
С учетом исключенного требования, теперь при заявлении процедуры временного ввоза с уплатой сбора-виньетки декларант предъявляет удостоверение личности (паспорт), документы на транспортное средство (например, техпаспорт, свидетельство о регистрации транспортного средства) и водительское удостоверение.