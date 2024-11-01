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Комитет по региональной политике обсудил изменения в закон о водоснабжении

Комитет по региональной политике обсудил изменения в закон о водоснабжении
Фото: Pexels

В Верховном Совете состоялось заседание Комитета по вопросам региональной политики, местному самоуправлению и ЖКХ. Одним из вопросов в повестке дня стали изменения в Закон «О питьевом водоснабжении», предложенные Правительством ПМР, сообщает пресс-служба Верховного Совета.

Законопроектом предлагается дополнить закон положениями о заключении договоров водоснабжения, которые будут регламентировать условия предоставления услуг, типовые формы договоров, а также права и обязанности водоснабжающих организаций и потребителей. Также предлагается предоставить право водоснабжающим организациям проводить проверки: плановые – для контроля точности показаний счетчиков и внеплановые – по обращениям потребителей.

Проект закона о внесении изменений и дополнений в закон «О питьевом водоснабжении в ПМР» будет включен в повестку одного из ближайших пленарных заседаний. Профильный Комитет будет рекомендовать депутатскому корпусу принять законопроект в первом чтении и продолжить над ним работу во втором чтении с учетом мнений всех заинтересованных сторон.
  • Вчера, 09:31
  • DTV
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