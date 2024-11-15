Республика Молдова в этом году удвоила экспорт яблок в Европейский союз, продемонстрировав впечатляющий рост в секторе плодоводства, сообщил вице-премьер, министр экономического развития и цифровизации Думитру Алайба, передает moldpres.md.
"За первые десять месяцев этого года объем нашего экспорта яблок в Европейский союз составил 228 миллионов леев - впечатляющий рост, более чем в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметил Алайба.
Он подчеркнул, этот успех – результат самоотверженной работы наших аграриев. "Мы поддерживаем их, обеспечивая им доступ к новым, более обширным и более конкурентным рынкам", - сказал министр.
Еще одним решающим фактором является продление либерализации торговли с ЕС еще на год, что открывает огромные возможности для молдавских производителей. "Цифры говорят сами за себя: доля стран ЕС в экспорте яблок увеличилась с 0,4% в 2021 году до 18% в 2024 году. Это наглядное доказательство того, что наша продукция высокого качества и может стать поводом для национальной гордости на мировом уровне", - резюмировал вице-премьер.