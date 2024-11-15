Dnestr.TV

 
0

Молдова удвоила экспорт яблок в Евросоюз

Молдова удвоила экспорт яблок в Евросоюз
фото: moldpres.md

Республика Молдова в этом году удвоила экспорт яблок в Европейский союз, продемонстрировав впечатляющий рост в секторе плодоводства, сообщил вице-премьер, министр экономического развития и цифровизации Думитру Алайба, передает moldpres.md.

"За первые десять месяцев этого года объем нашего экспорта яблок в Европейский союз составил 228 миллионов леев - впечатляющий рост, более чем в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметил Алайба.

Он подчеркнул, этот успех – результат самоотверженной работы наших аграриев. "Мы поддерживаем их, обеспечивая им доступ к новым, более обширным и более конкурентным рынкам", - сказал министр.

Еще одним решающим фактором является продление либерализации торговли с ЕС еще на год, что открывает огромные возможности для молдавских производителей. "Цифры говорят сами за себя: доля стран ЕС в экспорте яблок увеличилась с 0,4% в 2021 году до 18% в 2024 году. Это наглядное доказательство того, что наша продукция высокого качества и может стать поводом для национальной гордости на мировом уровне", - резюмировал вице-премьер.
  • Вчера, 09:35
  • DTV
  • Просмотров: 110
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Перенос выходных дней в ноябре 2024 года
  • В 99% проб воды из КНР и Британии обнаружили токсичные ...
  • Города России будут взимать туристический налог с 2025 ...
  • Одесса делает шаг к энергетической независимости
  • "Газпром" подает газ Европе через Украину на "Суджу ...
  • В Одессе отремонтируют крупное бомбоубежище
  • В Украине разработаны методические рекомендации по защи ...
  • В Румынии хотят изменить правила торговли овощами и фру ...
  • В Кицканах огнеборцы ликвидировали пожар площадью 16 кв ...
  • Песня «Now and Then» The Beatles, созданная с помощью И ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Перенос выходных дней в ноябре 2024 года
  • В 99% проб воды из КНР и Британии обнаружили токсичные ...
  • Города России будут взимать туристический налог с 2025 ...
  • Одесса делает шаг к энергетической независимости
  • "Газпром" подает газ Европе через Украину на "Суджу ...
  • В Одессе отремонтируют крупное бомбоубежище
  • В Украине разработаны методические рекомендации по защи ...
  • В Румынии хотят изменить правила торговли овощами и фру ...
  • В Кицканах огнеборцы ликвидировали пожар площадью 16 кв ...
  • Песня «Now and Then» The Beatles, созданная с помощью И ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM