С 19 по 22 ноября МРЭО г. Бендеры приостанавливает регистрацию, перерегистрацию транспортных средств, а также приём экзаменов и выдачу справок гражданам. Связано это с переездом в новое здание. По всем интересующим вопросам можно будет обратиться в МРЭО г. Тирасполя, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
В новом здании 23 ноября в тестовом режиме пройдёт приём граждан в порядке живой очереди.
С 26 ноября по завершении организационно-технических работ МРЭО г. Бендеры продолжит оказывать госуслуги населению.
Адрес нового здания: г. Бендеры, ул. Тимирязева, 2а (микрорайон Шёлковый).