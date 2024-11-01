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МРЭО города Бендеры переезжает в новое здание

МРЭО города Бендеры переезжает в новое здание
фото: пресс-центр МВД ПМР

С 19 по 22 ноября МРЭО г. Бендеры приостанавливает регистрацию, перерегистрацию транспортных средств, а также приём экзаменов и выдачу справок гражданам. Связано это с переездом в новое здание. По всем интересующим вопросам можно будет обратиться в МРЭО г. Тирасполя, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

В новом здании 23 ноября в тестовом режиме пройдёт приём граждан в порядке живой очереди.

С 26 ноября по завершении организационно-технических работ МРЭО г. Бендеры продолжит оказывать госуслуги населению.

Адрес нового здания: г. Бендеры, ул. Тимирязева, 2а (микрорайон Шёлковый).

  • Вчера, 09:36
  • DTV
  • Просмотров: 122
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