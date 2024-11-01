Новые меры по борьбе с чрезмерным туризмом местные власти приняли на фоне того, как правительство Италии принимает во Флоренции встречу министров по туризму стран G7.
Мэрия Флоренции, одной из самых посещаемых туристических локаций Италии, объявила о ряде запретов, направленных на контроль потока туристов. Об этом 15 ноября, сообщает Florence Daily News, пишет korrespondent.net.
В частности, в городе вводится запрет на громкоговорители для экскурсоводов, создающих много шума, и использование ящиков, в которых владельцы краткосрочного жилья на Airbnb оставляют ключи для приезжих.
В последнее время такие ящики-сейфы все чаще становятся объектами вандализма.
Ограничения введут и для нетипичных транспортных средств - например, для гольф-каров, часто использующих гиды, чтобы возить туристов районами, где движение автомобилей ограничено.
Городской совет Флоренции пояснил, что стремится сделать столицу Тосканы "живым и уникальным городом" как для гостей, так и жителей.
В их сообщении говорится, что ограничения вызваны притоком путешественников, который стал невыносимым для местных.
Известно, что за первые девять месяцев 2024 года Флоренцию посетило более 7,8 млн. человек.
Власти испанского города Барселона предупредили, что к 2028 году будет введен запрет на сдачу квартир в аренду туристам.
"До ноября 2028 года Барселона отменит лицензии на 10 101 квартиру, которые выданы для краткосрочной аренды", - сказал мэр города Жауме Кольбони.
Он отметил, что популярная краткосрочная аренда жилья в Барселоне, наиболее посещаемом иностранными туристами городе Испании, стала причиной того, что в городе держатся очень высокие цены на недвижимость и местные жители не могут позволить себе купить квартиру.
"Арендная плата выросла на 68% за последние 10 лет, а стоимость покупки дома увеличилась на 38%", - сказал Кольбони.
По словам мэра, в настоящее время в Барселоне в краткосрочную аренду сдают около 10 тыс. квартир. Он считает, что после запрета сдавать жилье туристам вся эта недвижимость пойдет на внутренний рынок аренды или будет выставлена на продажу.
Власти Барселоны заявили, что внедрят "жесткий" режим проверок для выявления потенциальных нелегальных туристических апартаментов после того, как запрет вступит в силу.
В барселонской ассоциации туристических апартаментов APARTUR предполагают, что запрет повлечет за собой рост количества нелегальных туристических апартаментов.