Количество пользователей молдавского Интернета за шесть лет сократилось на 21% - с 1840 тыс. за первые десять месяцев 2018 года до 1452 тыс. за аналогичный период 2024 года. Из них 1379 тыс. человек заходили в сеть ежедневно, передает logos-pres.md.
Данные, со ссылкой на данные счетчика Gemius, опубликовало Бюро аудита тиражей.
В октябре текущего года среди посетителей мужчины незначительно уступили место женщинам – 49% против 51%. Зато сильно опередили их по времени, проводимому в сети – 66% против 34%. А также по количеству просмотров сайтов – 67/33.
В возрастном разрезе больше всего посетителей в возрасте 25-34 года (24%). За ними следует более старшее поколение 55+ (22%). Меньше всего в сеть заглядывали жители Молдовы от 45 до 54 лет, всего 14%.
Зато по времени, проведенному во Всемирной паутине, старшее поколение 55+ лидирует безоговорочно: 35%. За ними идет молодежь от 25 до 34 лет (22%). Меньше всего часов и минут своей жизни потратили подростки от 15 до 24 лет, всего 9%.
По образованию: 15% начальное, 22% профессиональное, 31% выпускники колледжей и лицеев, 32% - высшее.
По профессиям безусловное лидерство держат менеджеры и технические специалисты – 48%. За ними следуют пенсионеры, домохозяйки и безработные – 24%. Потом идут студенты (16%), руководители высшего звена (10%) и ответственные работники среднего уровня (2%).
По регионам проживания на первом месте находится Кишинев (30%), далее следует Север республики (29%), Центр (27%), Юг (12%) и АТО Гагаузия (3%).
По доходам нетто на домохозяйство большая часть посетителей (57%) находится в категории бедных – менее 8 тыс. леев. О достатке от 8 до 16 тыс. леев заявили 32% пользователей, у 7% доходы от 16 до 30 тыс., у 5% - более 30 тыс. леев.
В городах проживают 61% интернет-юзеров, остальные – в сельской местности.
Аудит проводится по самым посещаемым молдавским сайтам, среди которых доска объявлений 999.md, стриминговый сервис megogo.net, прогноз погоды meteofor.md и крупнейшие новостные порталы.