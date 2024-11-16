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Международный географический диктант провели в столице Приднестровья

Международный географический диктант провели в столице Приднестровья

В Приднестровском государственном университете прошел ежегодный Международный географический диктант. Наша республика принимает в нём участие уже в седьмой раз – пять из них проходили в очном формате и два дистанционно.

В этом году мероприятие было решено разделить на 2 дня. Директор приднестровского Центра Русского географического общества Владимир Фоменко рассказал, что от Тирасполя было подано 150 заявок, а от Бендер 120. К слову, в прошлом году общее количество зарегистрированных участников было значительно меньше – около 220 человек, сообщает novostipmr.com.

Школьники, студенты-географы, студенты-туристы, преподаватели и просто тираспольчане пришли сегодня в университет им. Т. Г. Шевченко, чтобы проверить свой географический кругозор. Вопросы были оригинальны тем, что, помимо географии, подразумевали владение и другими областями знания.

«Все вопросы географические, но они с подводкой от истории, от литературы, поэзии, биологии, зоологии, ботаники и не только», - объясняет Владимир Фоменко и добавляет, что в каждом вопросе есть своя подсказка.

В каком городе находится скульптурная композиция «Бурлаки на Волге» и горы, давшие название марке советского автомобиля? Как местные жители называли Бурлинское озеро, в акватории которого в 1762 году было обнаружено месторождение полезного ископаемого? На эти и другие вопросы необходимо было отвечать быстро, руководствуясь своей смекалкой и находчивостью. На один вопрос полагалось примерно от 1 минуты до 1 минуты 20 секунд, а на всю работу в общем – около 50 минут. Стандартно диктант состоял из 40 вопросов.

Учитель географии Лилия Ольховикова пришла сегодня на мероприятие, чтобы поддержать своих учеников - команду 10 и 11 классов школы № 17 в составе из 12 человек.

«Такие акции важны, так как мы находимся в постсоветском пространстве. Мы входим в состав русскоязычных стран, стран СНГ, поэтому дети должны знать историю такого государства как Россия», - отметила учительница.

Её ученики участвуют в географическом диктанте уже не в первый раз. Лилия призналась, что в прошлом году вопросы были достаточно сложными, но при этом интересными. Среди её учеников есть те, кто ориентирован на поступление по специальности «География» в Приднестровский государственный университет. Поэтому для них такая акция особенно полезна.

«Я им сказала: выписывайте себе вопросы. Потом будем обсуждать их на уроках», - вспоминает педагог прошлогодний диктант.

Отвечал сегодня на географические вопросы и Егор Ганин – ученик 10 класса тираспольской школы № 11. Парень, как сам признался, очень любит географию и историю, поэтому захотел сегодня проверить свои знания и посмотреть, на что способен. Егор участвовал в международном диктанте впервые, однако планирует продолжить эту традицию и на следующий год.

Директор приднестровского Центра Русского географического общества рассказал, что обычно вопросы составляют люди буквально всех специальностей. В нынешнем году часть заданий придумывали даже сотрудники компании «Газпром», а также военные и артисты.

География диктанта также обширна. Его пишут в России, странах СНГ, Китае, во Франции и даже на Международной космической станции «Мир» и на рыболовецких судах. Владимир Фоменко отметил, что в прошлом году участникам из Приднестровья удалось попасть в двадцатку лучших команд.

Диктант напишут также и в Бендерах на базе Бендерского теоретического лицея. Общие итоги станут известны 12 декабря.
  • Вчера, 09:49
  • DTV
  • Просмотров: 112
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