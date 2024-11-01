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"Газпром" подает газ Европе через Украину на ГИС "Суджа" в прежнем объеме

"Газпром" подает газ Европе через Украину на ГИС "Суджа" в прежнем объеме
Фото: Оператор ГТС Украины/источник:korrespondent.net

"Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки на газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в Курской области. Заявка на прокачку через "Сохрановку" была отклонена украинской стороной, сообщил журналистам представитель "Газпрома", пишет ТАСС.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", 42,4 млн куб. м на 17 ноября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он. Накануне объем прокачки также составил 42,4 млн куб. м.

Объем поставок сохраняется в прежнем объеме, несмотря на заявления о прекращении потоков российского газа австрийской OMV.

Накануне энергорегулятор E-Control сообщил о прекращении поставок газа со стороны "Газпром экспорт" для австрийского импортера OMV Marketing und Trading с 06:00 по местному времени в субботу.

При этом в регуляторе отметили, что газ продолжает поступать в Европу через территорию Украины.

Ранее австрийская OMV сообщила, что получила от "Газпром экспорта" уведомление о прекращении поставок газа по австрийскому контракту с 06:00 по центральноевропейскому времени (08:00 мск) 16 ноября. Связано это с тем, что OMV решила взыскать присужденные ей арбитражем по спору с "Газпром экспортом" €230 млн в счет платежей по договору на поставку газа в Австрию через Украину. Недопоставка по контракту в Германию, из-за которой было разбирательство, возникла после взрыва газопровода "Северный поток" и в условиях недоступности газопровода "Ямал - Европа" из-за санкций. В связи с этим OMV ожидала ухудшения отношений между компаниями по австрийскому контракту вплоть до прекращения поставок газа.
  • Вчера, 09:52
  • DTV
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