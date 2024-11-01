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ЕВРО может стать базовой валютой Национального банка Молдовы

ЕВРО может стать базовой валютой Национального банка Молдовы
источник фото: moldovalibera.md

Национальный банк Молдовы рассматривает вариант использования ЕВРО в качестве базовой валюты для осуществления интервенций, установки курса валют и хранения валютных резервов, пишет logos-pres.md.

Об этом заявила президент Нацбанка Анка Драгу в рамках Клуба экономической прессы. Она отметила, что сейчас интервенции и котировки валютного курса осуществляются по отношению к доллару США, но в НБМ думают над переходом котировок напрямую на ЕВРО, потому что у экономики Молдовы самый большой товарооборот с европейским пространством. В частности, более 65% от общего объема внешней торговли Молдовы приходится на долю стран ЕС. В этой ситуации логично и естественно осуществить переход на ЕВРО, как на базовую валюту для сделок, интервенций и резервов.

Ранее в ходе встреч в Брюсселе с должностными лицами Еврокомиссии и Европейского платежного совета президент Нацбанка в контексте роста важности единой европейской валюты в валютных потоках экономики нашей страны отмечала возможность естественного перехода на базовую валюту ЕВРО, что будет выгодой для населения и деловой среды Молдовы. Говорилось, что эти обсуждения отражают стремление НБМ поддерживать финансовую стабильность и подготовку страны к вступлению в Евросоюз.
  • Вчера, 09:57
  • DTV
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