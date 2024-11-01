14-метровый памятник из лабрадорита в виде трехгранного штыка трехлинейной винтовки, установленный на Мемориале Славы в Бендерах, нуждается в капитальном ремонте. Об этом говорят бендерские общественники, напоминая, что установлен обелиск был более полувека назад, пишет novostipmr.com.
«Общественный совет всё-таки рекомендует сделать новый памятник, новые мраморные плиты, потому что кругом всё реставрируется. Тем более уже и просадка есть, - отметил член Общественного совета города Анатолий Булда во время выездного совещания, которое руководство города совместно с общественниками провело на Мемориале. - Видно, что он завалился, всё-таки 54 года не прошли бесследно: это жара, холод. Поэтому Общественный совет рекомендует тоже и штык сделать новым».
Городские власти также склоняются к необходимости проведения капитального ремонта обелиска, рассказал Бендерскому телевидению глава госадминистрации города Роман Иванченко.
«Много споров со специалистами было о необходимости ремонта главной стелы, "штыка", - отметил Роман Иванченко. - Возникали вопросы, делать нам капитальный ремонт или просто косметический, потому что есть сложности при реализации этого проекта. Этот мемориал — наша историческая память. Единогласным мнением Общественного совета сегодня было рекомендовано всё-таки сделать капитальный ремонт. Я думаю, что мы прислушиваемся к мнению тех людей, кто живёт в городе, кто представляет различные общественные и патриотические организации. Наверное, мы приступим к капитальному ремонту стелы. Решение будет принято в ближайшие дни».
Работы по ремонту Мемориала Славы начались весной этого года и финансируются за счет Фонда капитальных вложений. В ходе работ уже привели в порядок легендарные пушки ЗиС-3 и постаменты под ними, сейчас ремонт ведется в центральной части Мемориала. Планируется также привести в порядок стену за обелиском, а также установить панно с эпизодами Ясско-Кишинёвской операции. Работы должны быть завершены к 80-летию Победы.