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По данным УГАИ

По данным УГАИ
Фото: ОГИБДД ОМВД России по Волоколамскому городскому округу

В период с 8 по 14 ноября сотрудники ГАИ задержали 12 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Из них пять человек выявлены в Рыбнице, три – в Слободзее, два – в Тирасполе, по одному – в Бендерах и Каменке, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Восемь пьяных водителей привлечены к административной ответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР. Они заплатят штраф, размер которого достигает 3680 рублей ПМР, и будут лишены водительских прав на срок до двух лет.

Три автолюбителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Госавтоинспекторы привлекли их к админответственности по п. 1 ст. 12.27 КоАП ПМР. Нарушителям грозит штраф в размере до 5520 рублей ПМР и лишение водительских прав на срок до двух лет.

Один нетрезвый автомобилист сел за руль, не имея права управления транспортом. Ему грозит штраф в размере до 2760 рублей ПМР либо админарест на срок до 15 суток, согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР.
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