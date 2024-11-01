Председатель правления российско-молдавской газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан отметил, что ему не известно о планах газового холдинга воспользоваться такой возможностью, пишет ТАСС.
Председатель правления российско-молдавской газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан считает, что "Газпром" имеет все основания для прекращения поставок в Молдавию после неисполнения правительством страны договоренностей об урегулировании задолженности.
"Следует сказать, что, вопреки утверждениям некоторых экспертов об отсутствии причин у "Газпрома" для расторжения контракта, это не так. Российская сторона по коммерческим причинам в любой момент может прекратить его действие. Прежде всего из-за неурегулированности проблемы долгов, что является составной частью контракта. А также вследствие форс-мажорных обстоятельств, связанных с заключением нового контракта на транзит по территории Украины", - сказал Чебан в интервью молдавской газете "Логос-пресс".
Он отметил, что ему не известно о планах российского газового холдинга воспользоваться такой возможностью. Ранее Чебан назвал необоснованной позицию правительства Молдавии, которое не признает задолженность компании перед "Газпромом" в размере $709 млн. Со своей стороны руководство российского концерна заявило, что категорически не согласно с утверждениями Молдавии и намерено отстаивать свои права.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию, который спровоцировал акции протеста. С октября 2022 года "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, сократил на 30% суточный объем его подачи из-за проблем с транзитом по территории Украины. В этой ситуации Молдавия перешла на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ направляется в Приднестровье.
Компания "Молдовагаз" создана в 1999 году. Крупнейшим ее акционером является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежат правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью и свои акции республика передала "Газпрому".