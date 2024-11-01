Dnestr.TV

 
0

"Газпром" вправе прекратить поставки газа в Молдавию из-за долгов

"Газпром" вправе прекратить поставки газа в Молдавию из-за долгов
источник фото: news.bigmir.net

Председатель правления российско-молдавской газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан отметил, что ему не известно о планах газового холдинга воспользоваться такой возможностью, пишет ТАСС.

Председатель правления российско-молдавской газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан считает, что "Газпром" имеет все основания для прекращения поставок в Молдавию после неисполнения правительством страны договоренностей об урегулировании задолженности.

"Следует сказать, что, вопреки утверждениям некоторых экспертов об отсутствии причин у "Газпрома" для расторжения контракта, это не так. Российская сторона по коммерческим причинам в любой момент может прекратить его действие. Прежде всего из-за неурегулированности проблемы долгов, что является составной частью контракта. А также вследствие форс-мажорных обстоятельств, связанных с заключением нового контракта на транзит по территории Украины", - сказал Чебан в интервью молдавской газете "Логос-пресс".

Он отметил, что ему не известно о планах российского газового холдинга воспользоваться такой возможностью. Ранее Чебан назвал необоснованной позицию правительства Молдавии, которое не признает задолженность компании перед "Газпромом" в размере $709 млн. Со своей стороны руководство российского концерна заявило, что категорически не согласно с утверждениями Молдавии и намерено отстаивать свои права.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию, который спровоцировал акции протеста. С октября 2022 года "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, сократил на 30% суточный объем его подачи из-за проблем с транзитом по территории Украины. В этой ситуации Молдавия перешла на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ направляется в Приднестровье.

Компания "Молдовагаз" создана в 1999 году. Крупнейшим ее акционером является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежат правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью и свои акции республика передала "Газпрому".
  • Сегодня, 11:22
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Перенос выходных дней в ноябре 2024 года
  • В 99% проб воды из КНР и Британии обнаружили токсичные ...
  • Города России будут взимать туристический налог с 2025 ...
  • Одесса делает шаг к энергетической независимости
  • "Газпром" подает газ Европе через Украину на "Суджу ...
  • В Одессе отремонтируют крупное бомбоубежище
  • В Украине разработаны методические рекомендации по защи ...
  • В Румынии хотят изменить правила торговли овощами и фру ...
  • В Кицканах огнеборцы ликвидировали пожар площадью 16 кв ...
  • Песня «Now and Then» The Beatles, созданная с помощью И ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Перенос выходных дней в ноябре 2024 года
  • В 99% проб воды из КНР и Британии обнаружили токсичные ...
  • Города России будут взимать туристический налог с 2025 ...
  • Одесса делает шаг к энергетической независимости
  • "Газпром" подает газ Европе через Украину на "Суджу ...
  • В Одессе отремонтируют крупное бомбоубежище
  • В Украине разработаны методические рекомендации по защи ...
  • В Румынии хотят изменить правила торговли овощами и фру ...
  • В Кицканах огнеборцы ликвидировали пожар площадью 16 кв ...
  • Песня «Now and Then» The Beatles, созданная с помощью И ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM