Турция отказалась пропустить самолет президента Израиля Ицхака Герцога через свое воздушное пространство для пролета в Азербайджан. Об этом 17 ноября сообщила турецкая газета Milliyet со ссылкой на дипломатические источники в обеих странах, пишет iz.ru.
Герцог отменил свой визит в Азербайджан в Баку на конференцию ООН по изменению климата (COP29) из-за запрета Турции на использование им ее воздушного пространства.
«К сожалению, несколько дней интенсивных переговоров по дипломатическим каналам не дали результатов. Азербайджан предоставил благоприятные условия для участия всех сторон в конференции по климату, но ситуация вокруг визита президента Израиля возникла по причинам, не зависящим от нашей страны», — цитирует издание высокопоставленного чиновника в МИД Азербайджана.
13 ноября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция разорвала отношения с Израилем и не планирует их восстанавливать в будущем. Он добавил, что Анкара «в отличии от многих стран не закрывает глаза на произошедшее» и полностью разорвала торговые отношения с Израилем, отметив, что Турция полностью поддерживает палестинскую сторону.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.
Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.