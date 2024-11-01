В ходе селекторного совещания с руководителями органов государственной власти и управления, которым Президент традиционно открывает рабочую неделю, главы госадминистраций проинформировали о положении дел на местах, исполнении программ развития и президентских поручений, в том числе тех, что были даны по итогам инспекционных визитов руководителя страны в районы.
Как передает пресс-служба главы государства, Каменский глава Сергей Сокирка, к примеру, сообщил в школе №2, в которую по поручению Вадима Красносельского приезжали специалисты-тепловики из Тирасполя, проблема с отоплением решена, в учебных помещениях комфортная температура – до 20 градусов, что даже немного превышает установленный норматив. По словам министра экономического развития Сергея Оболоника, причиной недопоступления тепла была плохая циркуляция воды из-за некачественно выполненной теплообвязки.
Главы сообщили о том, что в воскресенье рано утром из-за скачка напряжения отключились многие котельные. В течение двух-трех часов их работа была возобновлена, потребители в большинстве своем не заметили произошедшего. Руководитель столичной госадминистрации Олег Довгопол предложил рассмотреть вопрос об обеспечении всех или хотя бы узловых котельных генераторами на случай аварийных отключений. Упомянули также уже приобретенные по поручению Вадима Красносельского генераторы для соцучреждений. Президент поставил задачу комиссионно проверить их готовность к эксплуатации и состояние мест, где расположено это оборудование.
Руководитель страны также поднял тему озеленения, напомнив о действии закона, предписывающего высаживать два дерева вместо одного срубленного. Вадим Красносельский обратил внимание на недопустимость укоренения саженцев высокорослых деревьев под линиями электропередач. Уже поднявшиеся насаждения для обеспечения безопасности необходимо подрезать, чтобы ветви не соприкасались с ЛЭП, подчеркнул Президент. Он спрашивал о проводимых в городах и районах озеленительных работах. Олег Довгопол рассказал, что сегодня в столицу из каменского питомника доставят саженцы 470 лип и 150 сосен. Бендеры украсят полсотни платанов, а также каштаны, альбиции, сосны. В Слободзейском районе в минувшие выходные в рамках субботника высадили 2520 кустов – в основном розовых и лавандовых. Григориопольский глава сообщил о высадке 170 деревьев.
На совещании сообщили об очередных получателях собственного жилья – речь идет о госпрограмме по обеспечению квартирами детей-сирот. Затронули и тему строительства многоквартирных домов по президентской программе доступного жилья. В столице возводят следующий кооперативный дом, стоимость квадратного метра в котором составляет 400 условных единиц. Олег Довгопол сообщил, что у граждан еще есть возможность вступить в ЖСК.
Обсуждали питание в школах. Проблема дефицита кадров для школьных пищеблоков сохраняет актуальность. Вадим Красносельский рассказал о поступающих обращениях граждан, указывающих на то, что в некоторых образовательных учреждениях детям отказывают в платном питании, ссылаясь на то, что повара не справляются с нагрузкой и горячие обеды готовят только для льготников и посетителей групп продленного дня. Президент такой подход считает недопустимым. Возможность пообедать в школе должна быть предоставлена каждому ребенку, нацелил Глава государства. Вадим Красносельский также говорил о школьных буфетах, поставки продукции в которые могут взять на себя коммерческие организации. Затронули и тему оборудования пищеблоков. Они должны быть оснащены современными техническими средствами, к примеру, овощечистками и агрегатами для нарезки, что облегчит труд кухонных работников и ускорит процесс приготовления пищи, говорили на совещании.
Докладывали главы об обеспечении нуждающихся в твёрдом топливе граждан дровами. Сообщили о начале подготовки к новогодним праздникам. Профильные службы занимаются разработкой культурно-развлекательных программ. В Бендерах и Дубоссарах уже приступили к монтажу городских елок. Вадим Красносельский напомнил, что населенные пункты должны быть новогодне-рождественски украшены в начале декабре.
Обсудили на совещании рабочий график на неделю. Помимо разноплановых кабинетных совещаний, в планах у Президента продолжение инспекционного объезда городов и районов республики.