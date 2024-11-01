Европейский Союз выделит 32 миллиона евро на восстановление и модернизацию 375-километрового участка железной дороги в Молдове, являющегося частью важнейшего транспортного коридора "Север-Юг". Этот проект, финансируемый в рамках инициативы "Пути солидарности", призван укрепить транспортные связи между Молдовой, Украиной и Румынией, способствуя развитию торговли и экономическому росту региона, пишет edinaya-odessa.org.
Железнодорожный коридор "Север-Юг" играет ключевую роль в экспорте, импорте и транзите грузов в порты Одесской области. Модернизация инфраструктуры позволит повысить пропускную способность железной дороги, сократить время в пути и снизить транспортные расходы.
Для реализации проекта молдавская государственная железнодорожная компания заключила контракт с греческой фирмой Obermeyer Hellas и немецкой компанией DB Engineering & Consulting, которые будут осуществлять технический надзор за строительными работами.
Следует отметить, что в проекте примет активное участие и украинская "Укрзалізниця", которая уже подписала меморандум о сотрудничестве с молдавскими коллегами. Совместные усилия направлены на создание эффективной транспортной системы, способной удовлетворить растущие потребности экономики региона.