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В Молдове вводят новые правила сдачи экзаменов по вождению

В Молдове вводят новые правила сдачи экзаменов по вождению

У выпускников молдавских автошкол будет один год для сдачи теоретической и практической части экзамена на получение права управления транспортными средствами, сообщает bloknot-moldova.ru.

Срок будет продлен только в случае посещения дополнительных практических занятий. Это одно из новых правил, объявленных Агентством государственных услуг РМ.

- Постановление правительства о порядке сдачи экзамена вступило в силу 17.11.24, в результате чего был изменен порядок получения водительских прав, уменьшены ограничения для транспортных средств с автоматической коробкой передач и продлено право управления транспортными средствами для отдельных категорий и подкатегорий, - заявил руководитель Департамента регистрации транспортных средств и тестирования водителей АГУ Якоб Завтур.

Для кандидатов, которые собираются сдавать практические экзамены для категорий C и D (грузовые автомобили и автобусы), закуплены транспортные средства, оснащенные автоматической коробкой передач, на сумму около 70 млн леев.

Водители, уже имеющие права на управление транспортным средством любой категории, автоматически получают право управления автомобилем с двигателем со скоростью до 50 км/ч (категория АМ).

К декабрю 2024 года АГУ должно запустить новые цифровые услуги, связанные с регистрацией прав собственности на автомобили. Таким образом, продать автомобиль онлайн можно будет только при наличии электронной подписи. Другие электронные услуги будут связаны с переоформлением водительских прав и записью на экзамены.
  • Вчера, 09:20
  • DTV
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