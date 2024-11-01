Заседание Правительства традиционно прошло в онлайн-формате под председательством главы исполнительной ветви власти. Работа началась с рассмотрения блока нормативных актов, подготовленных Министерством экономического развития. Докладчиком выступил первый заместитель Председателя Правительства – министр экономического развития Сергей Оболоник, сообщает пресс-служба Правительства ПМР.
Госзакупки на прежних условиях
В адрес Правительства обратился Союз промышленников, аграриев и предпринимателей с просьбой приостановить в 2025 году действие норм, предусмотренных переходными положениями Закона «О закупках» в части проведения аукционов, самостоятельного подтверждения участниками закупок соответствия предъявляемых к ним требованиям, формирования планов закупок, изменения условий контрактов. Эти требования закона были заморожены в качестве меры поддержки в предыдущие периоды.
Как пояснил Сергей Оболоник, организации, реализующие закупочную деятельность, не готовы к формированию планов закупок исходя из конкретной номенклатуры в связи со сложно прогнозируемой внешнеэкономической ситуацией. По этой же причине есть необходимость продлить для государственных, муниципальных и коммерческих заказчиков право изменять существенные условия контрактов на поставку товара либо на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному, текущему ремонту.
Все предложения по внесению изменений и дополнений в Закон «О закупках» в скором времени будут направлены в Верховный Совет для изучения.
Меры господдержки для промышленности
Для стимулирования и развития в республике электроизоляционной промышленности Правительство предлагает внести изменения в действующий закон «О налоге на доходы организаций» и снизить ставку соответствующего налога для предприятий электроизоляционной промышленности на 0,86%. Как отметил на заседании Вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник, это не приведет к уменьшению налоговых поступлений, так как деятельность в этой сфере в Приднестровье не осуществлялась в 2023-2024 годах.
«Существует реальный потенциал развития данного вида деятельности в республике в случае предлагаемого снижения ставки налога на доходы. Принятие нормы может сопровождаться увеличением налоговых поступлений. Эта мера позволит сделать электроизоляционную промышленность привлекательной для организаций, осуществляющих свою деятельность в иных отраслях, но решивших в силу сложных внешних условий перепрофилировать свои производственные мощности. Также напомню, что эта ставка эквивалентна действующей ставке в химической отрасли», — добавил Сергей Оболоник.
Принятие новой нормы, наоборот, может сопровождаться увеличением налоговых поступлений, считают в Правительстве. В ближайшее время законодательная инициатива будет направлена в Верховный Совет для рассмотрения и принятия парламентариями.
Оформление земель на льготных условиях
На заседании Правительства рассмотрели предложенные Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов дополнения в закон «О государственной пошлине». Минсельхоз предлагает освободить от уплаты госпошлины за регистрацию договоров (сделок) с земельными участками, предоставленными для целей огородничества или ведения личного подсобного хозяйства, за выдачу документов о данной регистрации в сельских населенных пунктах, за государственную регистрацию прав на эти земельные участки. Действие льготы Минсельхоз предлагает сроком на полгода – с 1 января по 1 июля 2025 года, при условии подачи документов в регистрирующий орган до 1 июля 2025 года.
По мнению Председателя Правительства Александра Розенберга, законодательная инициатива должна создать все условия для того, чтобы граждане могли надлежащим образом оформить свои права на землю.
«Тут цель – на законных основаниях предоставить нашим гражданам возможность пользоваться земельными участками для огородничества и личного подсобного хозяйства. Вопрос давно уже у нас на повестке, чтобы снизить финансовую нагрузку гражданам, потому что это все-таки участки, которые предоставляются не для бизнеса. Они предоставляются для личных бытовых нужд. Поэтому подготовлен такой законопроект, который позволит освободить от уплаты государственной пошлины при оформлении. Далее, конечно же, эти участки будут облагаться соответствующим земельным налогом, который предусматривает действующее законодательство», — прокомментировал инициативу Премьер Александр Розенберг.
Работа, которая проводилась Минсельхозом совместно с госадминистрациями способствовала систематизации учета земельных участков, которые находятся в пользовании у населения. Однако были обнаружены и случаи использования земельных наделов без правоустанавливающих документов. В качестве примера министр Игорь Паламарчук привел некоторые данные. Так, в двух селах Григориопольского района площадь незарегистрированных земельных участков превышает общие показатели Рыбницкого и Слободзейского районов.
По мнению Председателя Правительства, данную инициативу необходимо как можно скорее направить на рассмотрение в Верховный Совет. В случае принятия инициативы парламентариями, на местах необходимо проводить разъяснительную работу.
Бюджеты ГЦП приводят к фактической потребности
В текущих условиях Правительство пересмотрело бюджетные приоритеты и оптимизирует расходы. Практика показала, что есть возможность снизить финансирование ряда госпрограмм в виду падения спроса на представленные предложения.
В частности, речь о ГЦП «Поддержка и развитие предпринимательства в ПМР». Изначально программа положительно воздействовала на развитие предпринимательства в республике. Однако в условиях неустойчивой внешнеэкономической ситуации ее востребованность значительно снизилась. Финансирование этого направления стало менее актуальным, отметил Первый заместитель Председателя Правительства – министр экономического развития Сергей Оболоник.
Члены Правительства единогласно одобрили законодательную инициативу, предполагающую пересмотр финансирования ГЦП. В случае поддержки проекта депутатским корпусом, изменения коснутся таких проектов как «Функционирование бизнес-школы», «Покупай приднестровское!» и «Государственная поддержка начинающим предпринимателям ПМР «Мое дело».
Также одобрены изменения и дополнения в Закон «Об утверждении государственной целевой программы «Льготное кредитование граждан ПМР, являющихся участниками боевых действий по защите ПМР и участниками боевых действий в Афганистане в период с апреля 1978 года по 15 февраля 1989 года, ранее не участвовавших в программе льготного кредитования» на период 2021-2026 годов». Проект предусматривает корректировку объемов финансирования для льготного кредитования под 17% годовых, из которых 13% погашает государство, а 4% выплачивает ветеран боевых действий. Программа работает с 2021 года. Несмотря на хорошие условия, займы не пользуются ожидаемым спросом. В течение 2023 года заемные средства получили 26 граждан, всего же за время действия ГЦП – 43 приднестровца.
«Следует отметить, что в рамках программы мы видим не освоение в полном объеме денежных средств, которые выделили на данное кредитование. В связи с чем мы предлагаем внести корректировку в программу на сумму 352 тысячи и установить в паспорте Государственной целевой программы объем финансирования 1 млн 208 тысяч рублей», — привела данные министр по социальной защите и труду Елена Куличенко, обозначив и фактическую потребность.
Участники заседания поддержали мнение профильного министерства. В ближайшее время оба законопроекта будут направлены на рассмотрение в Верховный Совет.