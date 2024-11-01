Министерство по социальной защите и труду Приднестровья сообщило о величине прожиточного минимума в республике за предыдущий месяц. В октябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем он увеличился: для трудоспособного населения – на 0,57%; для пенсионера – на 0,66%; в среднем на ребенка – на 0,57%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума увеличился на 0,61%, пишет newspmr.com.
Сводный индекс потребительских цен (инфляция) за октябрь 2024 года составил 100,46% (октябрь 2023 г. – 100,26%).
По сравнению с октябрем 2023 года величина прожиточного минимума в Приднестровье выросла: для трудоспособного населения – на 5,36%; для пенсионера – на 5,04%; в среднем на ребенка – на 6,95%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума увеличился на 5,50%.
Согласно расчетам Минсоцзащиты ПМР, величина прожиточного минимума за октябрь 2024 года по социально-демографическим группам населения составила:
- для трудоспособного населения – 2 123 руб. (2 111 руб. – в сентябре 2024 года);
- для мужчин от 16 до 59 лет – 2 205 руб. (2 191 руб.);
- для женщин от 16 до 54 лет – 2 035 руб. (2 024 руб.);
- для пенсионеров – 1 668 руб. (1 657 руб.);
- в среднем на одного ребёнка – 2 108 руб. (2 096 руб.);
- для детей в возрасте до 6 лет – 1 828 руб. (1 820 руб.);
- для детей от 7 до 15 лет – 2 272 руб. (2 258 руб.);
- в среднем на душу населения – 1 975 руб. (1 963 руб.)
Как отметили в ведомстве, изменения величины прожиточного минимума в октябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем связано с инфляционными процессами за счет увеличения цен на продовольственные и непродовольственные товары, а также роста тарифов на услуги.
Состав прожиточного минимума
Прожиточный минимум – это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (54,4% в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (18,3%) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (25,7%), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).
Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня. Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.
Состав потребительской корзины пересматривается Министерством по социальной защите и труду ПМР по закону один раз в пять лет, и зависит от состояния экономики, стабильности финансовой ситуации и других факторов в республике.