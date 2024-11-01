Президент ПМР Вадим Красносельский освободил от занимаемой должности главу госадминистрации Тирасполя Олега Довгопола.
Как следует из указа, опубликованного на официальном сайте главы государства, с 21 ноября на должность главы госадминистрации городов Тирасполь и Днестровск назначена Илона Тюряева.
Верховный Совет проголосовал за сложение полномочий депутата с Илоны Тюряевой
В связи с назначением Илоны Тюряевой на должность главы госадминистрации городов Тирасполь и Днестровск Верховный Совет проголосовал за досрочное прекращение её полномочий в качестве депутата ВС по избирательному округу № 28 «Центральный», сообщает novostipmr.com.
«Илона Петровна является депутатом Верховного Совета с 2005 года. На протяжении 4-х созывов, почти двадцать лет, она защищала права как своих избирателей, так и всех граждан Приднестровья, заслужила их доверие и уважение. Работая в Комитете по социальной политике, принимала участие в разработке и принятии законопроектов, которые защищают семьи с детьми и материнство. Мы знаем о большой общественной работе Илоны Петровны. Много внимания она уделяла работе с молодёжью, привлечению юных приднестровцев к изучению культуры, искусства, истории», – отметил председатель Верховного Совета Александр Коршунов.
Как сообщает пресс-служба законодательного органа власти, Александр Коршунов пожелал Илоне Тюряевой дальнейших успехов в трудовой деятельности.