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Молдова и Великобритания подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны и безопасности и о возвращении нелегальных мигрантов

Молдова и Великобритания подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны и безопасности и о возвращении нелегальных мигрантов
фото: moldovalibera.md

В Кишинёве подписаны два важных соглашения между правительствами Республики Молдова и Великобритании: о партнёрстве в области обороны и безопасности, а также о реадмиссии лиц, находящихся в стране нелегально. Документы были подписаны вице-премьером, министром иностранных дел Михаем Попшоем и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми, пишет moldovalibera.md.

Михай Попшой отметил, что соглашение об обороне позволит углубить сотрудничество в вопросах региональной безопасности, противодействия гибридным угрозам и кибератакам.

Дэвид Лэмми в свою очередь заявил о дополнительной финансовой поддержке в размере 5 миллионов фунтов, которая будет направлена на здравоохранение, помощь украинским беженцам и борьбу с киберугрозами.

Соглашение о реадмиссии затрагивает исключительно граждан, находящихся на территории Великобритании незаконно. Они смогут безопасно вернуться в Молдову с поддержкой властей. Попшой уточнил, что соглашение не касается граждан Молдовы, которые живут и работают в Великобритании легально.

На встрече также обсуждались меры противодействия иностранному вмешательству, включая дезинформацию и нелегальное финансирование, а также стратегическое сотрудничество с Великобританией и Румынией в укреплении демократических институтов Молдовы.
  • Сегодня, 09:37
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